Баранец показал, как русские ответили США в Сирии: "Получили лёгкую контузию"

Обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался об ответе русских, который получили американцы в Сирии. Напомним, что в последнее время участились случаи столкновений наших военных с солдатами США в Сирии. Баранец уверен, что на конфликт идут и провоцируют противостояние именно американцы.

Недавно появилась информация, что Пентагон усилил базирующихся в Сирии американских военных, не пожалев ни людей (отправлено дополнительно 100 человек), ни техники (БМП Bradley). При этом в Вашингтоне намекают на то, что они хотят взять реванш у русских.

"Для того чтобы понять, что происходит на самом деле, надо знать несколько принципиально важных вещей. Американский военный контингент прибыл на территорию Сирии без разрешения официального Дамаска. По всем юридическим правилам - и сирийским, и международным - в данном случае американскую группировку надо рассматривать как оккупационную. Но мало того, что они самовольно прибыли на территорию Сирии, после того как в достаточной мере переломлен хребет ИГИЛ (организация, деятельность которой в РФ запрещена), американцы не стали уходить из Сирии и сели на самых жирных нефтяных полях Сирии, откуда они высасывают чёрное золото", - заявил Баранец.

Полковник в отставке обратил внимание, что американцы очень нервно реагируют, когда кто-либо приближается к их территории. Он напомнил о последнем столкновении русских и американцев в Сирии. Тогда американцы попытались преградить путь нашей колонне, хотя маршрут был согласован заранее. В результате дошло до прямой стычки.

"Российская сторона заранее уведомила американцев, что по такому-то маршруту будет двигаться российский военный патруль. Это оповещение было сделано, что подтвердил начальник Генерального штаба Российских вооружённых сил Валерий Герасимов, - обратил внимание Баранец. - Сначала американцы заявили, что четверо американских военных тяжело ранены. Потом стали температуру понижать - получили лёгкую контузию. Ещё ниже - получили сотрясение мозга. В конце концов последнее сообщение - получили лёгкое сотрясение мозга. Но это всяческие спекуляции, они совершенно понятны, это по-американски".

Военный обозреватель считает, что мы сегодня становимся свидетелями очень опасной тенденции.

"Из-за таких вот дорожных конфликтов дело может перейти сначала в небольшую перепалку с использованием огнестрельного оружия, а потом и в крупное противостояние американской и российской группировок в Сирии. Американцы играют с огнём", - предупредил Баранец.