Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / В мире

Баранец показал, как русские ответили США в Сирии: "Получили лёгкую контузию"

21 сентября 2020, 19:35  •  207 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец показал, как русские ответили американцам в Сирии. Он заметил, что именно американцы отказываются выполнять достигнутые в Сирии договорённости и провоцируют русских. Баранец напомнил о прямом столкновении между военными США и России. Сначала американцы заявляли, что их бойцы тяжело ранены, позже травмы превратились в "лёгкую контузию".
Обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался об ответе русских, который получили американцы в Сирии. Напомним, что в последнее время участились случаи столкновений наших военных с солдатами США в Сирии. Баранец уверен, что на конфликт идут и провоцируют противостояние именно американцы.
Недавно появилась информация, что Пентагон усилил базирующихся в Сирии американских военных, не пожалев ни людей (отправлено дополнительно 100 человек), ни техники (БМП Bradley). При этом в Вашингтоне намекают на то, что они хотят взять реванш у русских.
"Для того чтобы понять, что происходит на самом деле, надо знать несколько принципиально важных вещей. Американский военный контингент прибыл на территорию Сирии без разрешения официального Дамаска. По всем юридическим правилам - и сирийским, и международным - в данном случае американскую группировку надо рассматривать как оккупационную. Но мало того, что они самовольно прибыли на территорию Сирии, после того как в достаточной мере переломлен хребет ИГИЛ (организация, деятельность которой в РФ запрещена), американцы не стали уходить из Сирии и сели на самых жирных нефтяных полях Сирии, откуда они высасывают чёрное золото", - заявил Баранец.
Полковник в отставке обратил внимание, что американцы очень нервно реагируют, когда кто-либо приближается к их территории. Он напомнил о последнем столкновении русских и американцев в Сирии. Тогда американцы попытались преградить путь нашей колонне, хотя маршрут был согласован заранее. В результате дошло до прямой стычки.
"Российская сторона заранее уведомила американцев, что по такому-то маршруту будет двигаться российский военный патруль. Это оповещение было сделано, что подтвердил начальник Генерального штаба Российских вооружённых сил Валерий Герасимов, - обратил внимание Баранец. - Сначала американцы заявили, что четверо американских военных тяжело ранены. Потом стали температуру понижать - получили лёгкую контузию. Ещё ниже - получили сотрясение мозга. В конце концов последнее сообщение - получили лёгкое сотрясение мозга. Но это всяческие спекуляции, они совершенно понятны, это по-американски".
Военный обозреватель считает, что мы сегодня становимся свидетелями очень опасной тенденции.
"Из-за таких вот дорожных конфликтов дело может перейти сначала в небольшую перепалку с использованием огнестрельного оружия, а потом и в крупное противостояние американской и российской группировок в Сирии. Американцы играют с огнём", - предупредил Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



207
Источник
Похожие новости
21 сентября 2020, 14:05
Большая война неизбежна: Запад спланировал будущее без России
21 сентября 2020, 15:55
Тихановская отказалась от президентства в Белоруссии: Для России - своя легенда
21 сентября 2020, 09:30
Для этого и была нужна поправка в Конституцию России: Школы США пытаются разрушить институт семьи
21 сентября 2020, 14:05
Reflex: Почему Европа не может бороться с потоком нелегалов
20 сентября 2020, 16:00
«Продолжают вводить в заблуждение»: в МИД РФ опровергли заявления США о восстановлении санкций ООН против Ирана
21 сентября 2020, 12:15
Снова война в Карабахе? В Баку сделали тревожное заявление
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово ...
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и с...
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакалис...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
15 сентября 2020, 21:30
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.