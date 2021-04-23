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Баранец объяснил русский напор на границе с Украиной: "Мы же не могли курить бамбук"

23 апреля 2021, 13:20  •  40 • Политика
Русские военные имели все причины и основания стягивать армию к южным границам ввиду опасных действий Украины, уверен военный обозреватель Виктор Баранец. "Мы же не могли курить бамбук", - веско ответил он на многочисленные обвинения Запада.
Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец высказал недоумение по поводу того, что Запад не сказал ни слова, когда с конца февраля Украина "тащила эшелоны с людьми, бронетехникой на Донбасс и сколотила там почти 100-тысячную группировку".
Запад и слова не вякнул. Ну мы же не могли курить бамбук, пить кофе, курить сигареты и наблюдать, как Украина подтаскивает фактически к российским границам такой мощный кулак. Естественно, Генеральный штаб оценил это как угрозу,
- пояснил эксперт в передаче "Интервью" на "Первом русском".
Опасность была реальной, уверен Баранец, поскольку непонятно, куда приедет эта группировка. Поэтому русские были вынуждены - на всякий случай - тоже укрепить свою военную группировку в регионе.
Но странно, что сейчас Путина призывают отвести группировку. А на Украине как будто вот этого и нет,
- недоумевает гость эфира.
Это, по его мнению, "банальная ритуальная болезнь Запада" - лицемерные провокационные двойные стандарты.
При этом Баранец приветствовал решение Шойгу завершить учения и отвести войска от южных границ. "Москва достаточно умным дипломатическим ходом показала, что там нам нечего бряцать оружием, и совершила очень миролюбивый демарш", - заявил военный обозреватель.

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