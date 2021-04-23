Баранец объяснил русский напор на границе с Украиной: "Мы же не могли курить бамбук"

Русские военные имели все причины и основания стягивать армию к южным границам ввиду опасных действий Украины, уверен военный обозреватель Виктор Баранец. "Мы же не могли курить бамбук", - веско ответил он на многочисленные обвинения Запада.

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец высказал недоумение по поводу того, что Запад не сказал ни слова, когда с конца февраля Украина "тащила эшелоны с людьми, бронетехникой на Донбасс и сколотила там почти 100-тысячную группировку".

Запад и слова не вякнул. Ну мы же не могли курить бамбук, пить кофе, курить сигареты и наблюдать, как Украина подтаскивает фактически к российским границам такой мощный кулак. Естественно, Генеральный штаб оценил это как угрозу,

- пояснил эксперт в передаче "Интервью" на "Первом русском".

Опасность была реальной, уверен Баранец, поскольку непонятно, куда приедет эта группировка. Поэтому русские были вынуждены - на всякий случай - тоже укрепить свою военную группировку в регионе.

Но странно, что сейчас Путина призывают отвести группировку. А на Украине как будто вот этого и нет,

- недоумевает гость эфира.

Это, по его мнению, "банальная ритуальная болезнь Запада" - лицемерные провокационные двойные стандарты.

При этом Баранец приветствовал решение Шойгу завершить учения и отвести войска от южных границ. "Москва достаточно умным дипломатическим ходом показала, что там нам нечего бряцать оружием, и совершила очень миролюбивый демарш", - заявил военный обозреватель.