Баранец объяснил, чем страшна украинская армия: "Вчера по мобильнику разговаривал с Мао Цзэдуном"

В Киеве заявили, что украинская армия, вступи страна в НАТО, стала бы четвёртой по мощи в альянсе. Полковник Баранец объяснил, в чём истинная сила ВСУ и чем на самом деле страшны украинские военные. Например, они вполне могут заявить, что вчера по мобильнику разговаривали с покойным Мао Цзэдуном.

По словам советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, Украина уже полностью готова ко вступлению в НАТО и может стать четвёртой по силе армией альянса. Он отметил, что техническая готовность Украины составляет 100%, необходимо только политическое решение.

При этом Арестович добавил, что Украине есть что предложить НАТО: "Мы добавим (альянсу. – Ред.) огромную силу", - сказал он, объяснив, что помимо США, Турции и Франции, Украина "четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту".

Киевские политики не впервые делают подобные заявления, напомнил в беседе с Царьградом военный обозреватель "КП, полковник в отставке Виктор Баранец. Чтобы подтвердить или опровергнуть слова Арестовича, эксперт обратился к серьезным источникам, в частности, к SIPRI — это международный институт, который отслеживает и оценивает боевые потенциалы армий, оружия:

И вот, забежал на сайт этого SIPRI. Я там задал вопрос: на каком месте в мире находится украинская армия. Прошел первый десяток – не нашел. Перехожу ко второму. Где-то в конце, на 29-м месте в мире, я прочитал это слово "Ukraine". Украинская армия стояла, по-моему, между Марокко и Гватемалой где-то.

Баранец предложил Арестовичу выступать с подобными заявлениями в другом месте: "Среди людей, у которых один говорит, что он Наполеон, второй говорит, что он вчера по мобильнику разговаривал с Мао Цзэдуном, а пятый говорит, что Чингисхан был другом маршала Жукова".

Эта аудитория, то есть пациенты психиатрических клиник, наверняка встретила бы заявления Арестовича бурными аплодисментами, уверен эксперт.

Баранец добавил, что "как бы ни хвалилась украинская армия", на самом деле она "морально растерзана", в том числе и выматывающим конфликтом в Донбассе.