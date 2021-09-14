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Баранец о войне России и США: "Кремль кричал до крови в горле"

14 сентября 2021, 14:35  •  110 • Политика
Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что произойдёт, если США развяжут ядерную войну с Россией. Эксперт убеждён: это будет приговор к смерти для Америки. Он напомнил, как Кремль "до крови в горле кричал", когда началась война в Сирии.
Накануне стало известно, что зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен во время своего выступления на конференции заявил, что Соединённые Штаты должны задаться целью никогда не вести войны с Россией. Иначе лохо будет всем.
"Потому что этот день будет ужасным днём для планеты, ужасным днём для наших стран, - предупредил генерал Хайтен. - Он разрушит мир. Он разрушит мировую экономику".
"Я был дивно поражён этим совершенно понятным даже маленькому сопливому американскому школьнику, что война между ядерными державами приведёт к мировой катастрофе", - прокомментировал заявление Хайтена военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Такие выводы, напомнил он в беседе с Царьградом, уже лет 70 звучат из Москвы и из других столиц республик, где "властвует благоразумие".
"Знаете, я даже могу порадоваться за этого прозревшего американского генерала, до которого - одного из немногих, к сожалению, - наконец-то дошло, что сама мысль о ядерной войне с Россией и Китаем - это уже приговор к смерти, - поделился Баранец. - Причём к смерти той страны, которая по-прежнему нацеливает на нас ракеты".
Если бы это прозрение наступило у всех американских генералов и политиков, и не сейчас, а раньше, можно было бы избежать многих трагедий, уверен эксперт:
Помните, когда в 2015 году Россия, по согласованию с правительством Сирии, вступила в борьбу с террористами на её территории, что кричал Кремль до крови в горле? "Давайте вместе, одним колхозом, одним кооперативом будем бороться с терроризмом". Нас просто, извините за выражение, Вашингтон послал на хрен.
"А теперь наступил 2021 год, Афганистан. И что там мы слышим из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО? "Давайте вместе будем бороться с терроризмом". Вы видите, какое прозрение?" - указал на очевидное наш собеседник.

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