Сегодня в суде возобновились слушания по делу о крушении боинга, следовавшего рейсом MH17. Начался процесс после скандала, о котором Виктор Баранец высказался так: "Они уже пыль просто собирают".

Судья Хендрик Стейнхёйс назвал даты, которые суд зарезервировал для вынесения решения по крушению Боинга рейса МН17 в 2014 году в небе над Донбассом. Дат оказалось сразу три. Он уточнил, что для вынесения решения суд заранее зарезервировал три дня: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря. Во всех случаях речь идёт о 2022 годе.

Серия слушаний, который стартовали сегодня, продлятся 10 дней. Стоит напомнить, что ранее следствие по делу лайнера рейса МН17 обратилось к русским военным с просьбой поделиться информацией. В первую очередь они обратились к жителям Курска, поскольку именно там изначально находился пресловутый "Бук", из которого якобы был сделан выстрел по "Боингу". Фактически, искали шпионов, однако желающих, очевидно, не нашлось. В то же время, на реальные доказательства, которые готова предоставить Россия, внимания не обращают. Не видят и возможности запросить данные у США - американские спутники, наверняка, зафиксировали произошедшее в небе в злополучную дату. Тем не менее, данные были засекречены, и теперь вынесение решения по делу MH17 выглядит всё более политическим.