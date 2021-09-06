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Баранец о скандале в деле MH17: "Они уже пыль просто собирают"
06 сентября 2021, 13:10 • 321 • Политика
Сегодня в суде возобновились слушания по делу о крушении боинга, следовавшего рейсом MH17. Начался процесс после скандала, о котором Виктор Баранец высказался так: "Они уже пыль просто собирают".
Судья Хендрик Стейнхёйс назвал даты, которые суд зарезервировал для вынесения решения по крушению Боинга рейса МН17 в 2014 году в небе над Донбассом. Дат оказалось сразу три. Он уточнил, что для вынесения решения суд заранее зарезервировал три дня: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря. Во всех случаях речь идёт о 2022 годе.
Серия слушаний, который стартовали сегодня, продлятся 10 дней. Стоит напомнить, что ранее следствие по делу лайнера рейса МН17 обратилось к русским военным с просьбой поделиться информацией. В первую очередь они обратились к жителям Курска, поскольку именно там изначально находился пресловутый "Бук", из которого якобы был сделан выстрел по "Боингу". Фактически, искали шпионов, однако желающих, очевидно, не нашлось. В то же время, на реальные доказательства, которые готова предоставить Россия, внимания не обращают. Не видят и возможности запросить данные у США - американские спутники, наверняка, зафиксировали произошедшее в небе в злополучную дату. Тем не менее, данные были засекречены, и теперь вынесение решения по делу MH17 выглядит всё более политическим.
Как пояснил Царьграду военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец, по одной из украинских версий, в этом городе якобы стояла воинская часть, откуда был доставлен мифический "Бук". Из него русские якобы выстрелили по малайзийскому боингу.
Баранец добавил, что следствие длится уже семь лет и ведётся крайне грязно, с ярко выраженным антироссийским подтекстом. "Как только была создана международная комиссия, нас туда, обвиняемых, не пустили, хотя мы были крайне заинтересованы, и наш голос тоже должен был быть услышан. Не включили нас в эту комиссию", - напомнил журналист.
- возмущается Баранец.
"Они уже пыль просто собирают, из кожи лезут, лишь бы обвинить Россию", - добавил эксперт.
По словам собеседника Царьграда, это "смешное" обращение ещё раз показывает, что следствие по боингу "утонуло", причём "утонуло в той же грязи, которую создала эта самая международная комиссия, адвокаты, обвинители и так далее".
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