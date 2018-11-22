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Баранец о новом главе военной разведки России: «У руля не встанет варяг откуда-то со стороны»

22 ноября 2018, 21:24  •  102 • Политика
Заместитель скончавшегося главы ГРУ Игоря Коробова Игорь Костюков рассматривается как наиболее вероятная кандидатура на пост нового главы ведомства, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Царьград в беседе с Баранцом говорил о возможных кандидатах на место начальника военной разведки России. «У руля не встанет варяг откуда-то со стороны», - уверен собеседник Царьграда.
Главу ГРУ Игоря Коробова, который скончался в ночь с 21 на 22 ноября, на посту начальника ведомства может заменить его заместитель Игорь Костюков. Однако пока информация транслируется только со ссылкой на источники. Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец говорил с Царьградом о кандидатах на должность.
«Когда встал вопрос после смерти Сергуна, кого назначить начальником ГРУ, то я разговаривал с людьми, они очень побаивались, что может прийти человек со стороны, с Федеральной службы охраны или со Службы внешней разведки, - вспомнил Баранец. - Но и министр обороны Шойгу, и Герасимов посчитали, разумно посчитали, что надо сохранить эту динамику преемственности и поставить во главе ГРУ человека, который бы сохранил эту преемственность. Потому что как раз при Сергуне и при Коробове как раз ГРУ начало идти на подъем, эти системы восстановились. И конечно, и в Сирии, и в Крыму, да и за рубежом эти операции ГРУ показали очень важный результат. Я уже не говорю о тех операциях, о которых мы никогда не узнаем».
В этой связи Баранец полагает, что сегодня ситуация с новым назначением будет походить на ту, что он уже наблюдал.
«Я думаю, что и при нынешнем министре обороны Шойгу, и при Герасимове, естественно, при Путине эта линия на сохранение преемственности будет сохранена. Я абсолютно уверен, что во главе ГРУ не встанет варяг откуда-то со стороны, этого в главном департаменте нашей военной разведки не любят, это неразумно, и я думаю, что и Путин, и Шойгу это прекрасно понимают. Я думаю, что линия, которую вели Сергун, а затем Коробов, будет продолжена таким же достойным офицером, выходцем из этой легендарной структуры».

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