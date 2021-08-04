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Баранец о личном разговоре в штабе НАТО: "Среди наших генералов очень много лицемеров"
04 августа 2021, 07:30 • 115 • Политика
Полковник Виктор Баранец в беседе с Царьградом говорил о растущем давлении НАТО на Россию и вспомнил личный разговор с одним из видных функционеров в альянсе. "Среди наших генералов очень много лицемеров", - признался собеседник Баранца.
Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в большом интервью с телеканалом Царьград говорил о военных угрозах России и, безусловно, вспомнил о НАТО. Растущее число учений на границах России, организуемых альянсом, с одной стороны, тревожит. А с другой - становится бонусом для нашей страны.
Действительно, после 2014 года одно только количество разведывательных полётов самолётов НАТО вдоль наших границ увеличилось в 10 раз, напомнил Баранец. А учения превратились будто бы в "цех непрерывного литья", вокруг России "котёл кипит постоянно". Но...
Крупные учения всегда планируются. Россия о таких знает. Более того, перед началом подобных учений проводится подготовительная работа - "Европе промывают мозги: мол, это нам надо для отражения русской военной угрозы". А о мелких учениях просто не сообщают, сказал Баранец, вспомнив свой частный разговор с одним из представителей альянса:
Полная версия интервью доступна по ссылке.
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