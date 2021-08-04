Баранец о личном разговоре в штабе НАТО: "Среди наших генералов очень много лицемеров"

Полковник Виктор Баранец в беседе с Царьградом говорил о растущем давлении НАТО на Россию и вспомнил личный разговор с одним из видных функционеров в альянсе. "Среди наших генералов очень много лицемеров", - признался собеседник Баранца.

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в большом интервью с телеканалом Царьград говорил о военных угрозах России и, безусловно, вспомнил о НАТО. Растущее число учений на границах России, организуемых альянсом, с одной стороны, тревожит. А с другой - становится бонусом для нашей страны.

Действительно, после 2014 года одно только количество разведывательных полётов самолётов НАТО вдоль наших границ увеличилось в 10 раз, напомнил Баранец. А учения превратились будто бы в "цех непрерывного литья", вокруг России "котёл кипит постоянно". Но...

Если раньше, когда проводились учения в Чёрном море и за противника "играли" 1-2 наших корабля, то сейчас там перед нами ходит не условный, а реальный противник. И мы пишем все их ТТХ, тактику, шум винтов, связь. Мы отрабатываем в этих условиях действия с реальным противником. Это помогает нам быть в хорошей боевой форме.

Крупные учения всегда планируются. Россия о таких знает. Более того, перед началом подобных учений проводится подготовительная работа - "Европе промывают мозги: мол, это нам надо для отражения русской военной угрозы". А о мелких учениях просто не сообщают, сказал Баранец, вспомнив свой частный разговор с одним из представителей альянса:

Есть менее крупные учения, которые они заранее бывает и не объявляют. В Румынии такие проводились, в Польше, в Прибалтике, на Украине. Но легенда всех таких учений всегда лицемерна и стандартна: на небольшую суверенную страну НАТО навалился большой восточный медведь или крупное враждебное государство. Мне довелось в своё время побывать в штаб-квартире НАТО и задать вопрос одному из высокопоставленных функционеров альянса - почему всегда одно и то же? Ответ был откровенным: "Среди наших генералов очень много лицемеров".

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