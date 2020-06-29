Баранец о дымящихся русских С-400 и победе США: "Пацана ещё не били..."

Самый засекреченный самолёт США - перспективный B 21 - должен будет выполнить определённую миссию над Тихим океаном. Как пишет "Утро.ру", он сможет бросить серьёзный вызов ПВО России и Китая. Главная задача - создать машину, которую не засекут российские системы С-400. И если её удастся выполнить, американский B 21 можно будет называть настоящим призраком. Впрочем, "успехи" F 35 показали, что задача не так проста - слишком много минусов у последних образцов подобной техники США.

Как бы там ни было, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви заявил, что план "обеспечения технического превосходства" у Америки есть. И там есть место не только "призраку", но и подлодкам "Колумбия" или, например, самолётам P 8 Poseidon. Эта пара образцов техники уже используется.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал эти заявления для Царьграда.

"Уже давно замечено, что многим американским военным, конструкторам, инженерам свойственно совершенно неоправданное, мальчишеское бахвальство, даже, скажем, хвастовство. Давайте просто порассуждаем: B 21, который пройдёт незамеченным мимо С-400 и порвёт всё на свете... Теперь опускаемся на землю. Я много раз сталкивался с нашими специалистами по С-400, которые работают и по всей России, и в том числе за рубежом. Так вот, один из них сказал, что эти все сказки про "Стелс", про незаметность, - это всё выглядит совершенно смешно, потому что сегодня в мире нет самолёта, который был бы невидимым на радаре С-400: все видны, как жук на лобовом стекле", - пояснил Баранец.

По его словам, Россия с присущей ей скромностью просто не рассказывает о том, что видит, потому что противник должен узнать о том, видит С-400 или нет, только в тот момент, когда выпущенная ракета разорвёт цель в клочья.

"Второе, дорогие друзья. У серьёзных специалистов всегда вызывают смех вот такие детские разговоры в песочнице о том, что "наш самолёт порвёт" и так далее. Ответ на такой вопрос, может ли B 21 прорвать и порвать, может дать только реальная ситуация. Вот такие разговоры у серьёзных мужчин. Если бы это случилось реально, если бы даже в той же Сирии B 21 почесал живот о радар зениток и ушёл незамеченным, оставив на месте дымящийся С-400, я бы ещё мог говорить об этом серьёзно. В данном случае это бахвальство заносчивого пацана, которого ещё не били. Я бы вот так сказал", - заключил Баранец, добавив, что всё же не советовал бы американским пилотам на B 21 шутить с C-400.