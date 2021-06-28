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Баранец неожиданно перешёл на английский после статьи Лаврова: "Фейсом по тейблу"
28 июня 2021, 15:25 • 199 • Политика
Военный обозреватель Виктор Баранец перешёл на английский, комментируя статью Сергея Лаврова. Он с иронией отметил, что своей публикацией русский дипломат практически "повозил Вашингтон фейсом по тейблу".
Ключевой тезис статьи "О праве, правах и правилах", которую написал глава МИД России Сергей Лавров, можно выразить простой фразой, считает военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. "Мы не об этом договаривались в Женеве", - "перевёл" Виктор Николаевич дипломатичный посыл Лаврова.
Баранец подчеркнул в беседе с Царьградом, что не прошло и десяти дней после встречи Путина и Байдена, как Запад вновь применяет "лицемерные двойные стандарты". "Как говорится, ничего нового, но в чём интерес? Мы же вроде взрослые люди", - удивляется эксперт.
А потому Лавров вынужден был отреагировать, и сделал это красиво, уверен Баранец. "И Сергей Викторович поводил Вашингтон мордой, фейсом по тейблу, и призвал всё-таки быть серьёзными людьми, если уж мы ведём разговор на таком уровне".
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