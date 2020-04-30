Баранец не верит американцам: Превратили переговоры по ядерному оружию в "игру в дурака"

США своими действиями по саботажу международных соглашений разрушают механизмы, которые удерживали мир от начала новой гонки вооружений. Об этом РИА ФАН заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Вашингтон пытается стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. Это проявляется через планы американцев по оснащению субмарин Trident 2 маломощными ядерными боезарядами W76-2.

Комментируя ситуацию, Баранец напомнил, что в 2021 году истекает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который Штаты не хотят продлевать. До этого они вышли из Договора по ПРО и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Происходящее наглядно доказывает, что американской стороне нельзя более верить на слово, поэтому начинается "игра в дурака".

"Конечно, они могут сказать нам, что они с ракет на своих подлодках Trident 2 снимают мощные боеголовки, превращая их из стратегического оружия в тактическое. Но как в это можно поверить, если они не допускают россиян, чтобы те могли посмотреть, что же там действительно делается?" - пояснил эксперт.

Баранец обвиняет США в ведении мошеннической игры. Переделывая своё оружие, американцы вполне могут увеличить арсенал подлодки с 16 боеголовок до 30, что создаёт угрозу миру.

Ранее контр-адмирал Владимир Богдашин рассказал "Политэксперту", что американские военные сокращают свой авианосный флот за счёт наращивания числа ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. Штаты делают ставку на развитие беспилотных технологий.

Американцы считают, что у них достаточно баллистических снарядов, а дешёвые виды оружия можно разместить на плацдармах в Европе и Азии. Подобная стратегия также позволит сэкономить на обслуживании авианосцев, хотя полностью отказаться от них нельзя из-за Пекина. Россия же не только имеет наземные базы в нужных регионах, но и активно развивает подводный флот.

При этом весной стало известно о том, что американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Работы были проведены осенью 2019 года: 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт.

Кроме того, в марте нынешнего года в Пентагоне сообщили о том, что несколько тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit будут переброшены на авиабазу Лажеш, которая находится на португальских Азорских островах.