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Баранец нашёл способ без боя "остудить" генералов НАТО, мечтающих о Крыме

08 марта 2021, 21:00  •  79 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец нашёл способ без боя "остудить" головы генералов НАТО, мечтающих о войне в Крыму. Речь идёт о пересмотре военной доктрины России.
Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 18 ракетных комплексов M142 HIMARS, которые могут обстрелять Крымский полуостров. Ситуацию прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
По мнению эксперта, российская армия способна дать отпор иностранной военной агресиии и уничтожить позиции врага. Так, по Румынии могут нанести удары ракетные комплексы "Искандер", причём ракеты могут иметь ядерную боевую часть.
"Ни у кого из стран НАТО не должно быть и секунды сомнения, что если хотя бы пуля полетит с натовской стороны в Россию, то Москва ответит в несколько раз сильнее", - заявил Баранец в интервью изданию "ПолитРоссия".
Крым сейчас является самым защищённым регионом страны. "Задушить" базирующуюся там военную группировку попросту невозможно.
В военной доктрине России также значится, что она готова к зеркальному ответу, если против неё или её союзников применят ядерное оружие. Обозреватель призывает пересмотреть документ, прописав исключительное право Москвы на применение ядерного оружия в случае выявления угрозы.
"Это позволит несколько остудить головы генералов НАТО", - пояснил он.
Как считает вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов, украинские спецслужбы планируют организовать диверсионные операции на территории России, жертвами которых могут стать ветераны боёв в Донбассе.
На масштабные теракты украинцы не решатся, так как ответная реакция Москвы им явно не понравится. Вместо этого будет избрана тактика ударов по отдельным гражданам России.
"Мы понимаем, чем для украинцев обернутся масштабные теракты на территории России", - пояснил эксперт в интервью Ura.ru.

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