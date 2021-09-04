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Баранец: Амбиции талибов* могут "вырасти из афганских штанишек"
04 сентября 2021, 04:20 • 83 • Политика
Амбиции талибов* могут "вырасти из афганских штанишек", предупредил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Нет никаких гарантий, что боевики "Талибана"* не начнут применять захваченный американский арсенал против стран - членов СНГ. Об этом изданию polit.info заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Дело в том, что амбиции талибов* могут "вырасти из афганских штанишек", распространившись на соседние территории. Под угрозой могут оказаться Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия и Казахстан.
"Неизвестно, как они себя поведут, когда окрепнут и сформируют армию на горе того оружия, которое им досталось на халяву", - пояснил Баранец.
Впрочем, у границ Афганистана уже прошли учения, в которых приняли участие вооружённые силы России, Таджикистана и Узбекистана. В частности, военные отрабатывают задачи по согласованной работе коллективных сил быстрого реагирования.
Подобные регулярные мероприятия по подготовке войск к боевым действиям позволят ОДКБ отразить любую угрозу.
Как ранее заявил телеканалу "360"политолог Малек Дудаков, в Афганистане наблюдается усиление террористической активности.
Талибы* не смогут контролировать всю страну, и вялотекущая гражданская война будет продолжаться. В таких условиях террористам будет легче дышать.
Не исключено, что вскоре в Афганистане появятся и другие террористические группировки, о которых ещё не слышали. И винить в этом стоит президента США Джо Байдена, подчеркнул Дудаков.
* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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