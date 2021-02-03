Банный комплекс: РКН ограничил доступ почти к 2,5 тыс. материалов о митингах

Доступ почти к 2,5 тыс. материалов о несанкционированных акциях 23 и 31 января был ограничен на основании требований Генпрокуратуры, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора . Там отметили, что речь шла о призывах к участию и недостоверном количестве погибших и пострадавших. Реальное число неправдивых сведений гораздо больше, считают специалисты. В Госдуме сообщили о выявлении десятков тем для «фейков» и рассказали о новых методах дезинформации . Деятельность РКН также поддерживают Совфеде, там подчеркивают недопустимость вовлечения в акции несовершеннолетних и желание некоторых людей «словить хайп».

Тысячи фейков

По данным на вечер 1 февраля, Роскомнадзор совместно с соцсетями на основании требований Генпрокуратуры РФ ограничил доступ более чем к 2,4 тыс. материалов, содержащих призывы участвовать в массовых несанкционированных акциях, а также недостоверную общественно значимую информацию, связанную с проведением несогласованных мероприятий, заявили «Известиям» в федеральной службе.

Там пояснили, что к такой недостоверной информации относятся сведения о количестве несогласованных массовых мероприятий и числе погибших или получивших травмы во время проведения митингов. Реальное число таких материалов гораздо больше, отмечает директор «Лиги безопасного интернета» , член комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

— По данным нашего мониторинга до митингов 23 января у нас было 94 тыс. таких материалов и более 400 тыс. в сам день. 30 января мы зафиксировали порядка 80 тыс. сообщений. За 31 января мы еще не считали. То есть объем большой — около 600 тыс. публикаций, содержащих призывы, в том числе, к детям и подросткам , — сообщила Екатерина Мизулина.

Она выразила надежду на более активную позицию по пресечению недостоверных сведений самих площадок, на которых их размещают. Специалист подчеркнула, что лига обращалась к социальным сетям с просьбой удалить некоторые посты, однако пока никакой реакции нет. «Известия» также направили запросы во «ВКонтакте» и в «Одноклассники».

Стоит отметить, что с 1 февраля 2021 года вступил в силу закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию . К ней относится, например, детская порнография, информация о способах изготовления и употребления наркотиков, материалы, склоняющие детей к совершению опасных для жизни незаконных действий. Кроме того, социальные площадки должны устранять сведения о способах совершения самоубийства, рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Контролю также подлежат оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности в онлайне, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти. Также необходимо устранять призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

При выявлении противоправного контента, согласно закону, соцсети должны незамедлительно ограничить доступ к нему. Если они сами не могут оценить противоправность контента, его следует направить в Роскомнадзор. Пользователи будут иметь право обжаловать решение. За упущения в мониторинге штрафы для соцсетей не предусмотрены. При этом есть статья 13.41 КоАП, которая предусматривает санкции за неудаление противоправного контента.

Опасные материалы

Фейковая информация зачастую распространяется именно вокруг резонансных событий, она нагнетает панику и наносит вред обществу за счет создания иллюзии абсолютно ложной реальности, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

— Мы провели исследование по фейкам, которые распространялись о митингах 23 января. Всего обнаружено 53 темы фейков, каждая из которых содержала от нескольких однотипных сообщений до десятков постов. Среди них были фейки о разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих, о смерти активистов на митингах 23 января, об использовании военных для подавления протеста . То есть все эти сообщения были направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку в обществе, напугать людей, создать обстановку конфликта, — рассказал «Известиям» депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Александр Хинштейн также подчеркнул, что в ходе мониторинга был выявлен новый тип «фейков». «Люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста» , — пояснил он. Депутат сообщил о проработке вопроса по усилению ответственности за фейки в военной форме.

Действия Роскомнадзора по ограничению доступа к недостоверной информации о митингах совершенно оправданы, как минимум, по трем причинам, отметила в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова . Первая связана с тем, что митинги являются несанкционированными, так что призывы означают «побуждение других людей нарушать закон, совершать правонарушения».

— Вторая причина — попытки активного вовлечения в эти митинги несовершеннолетних. В силу возраста, в большинстве своем, они еще не способны адекватно оценивать информацию, которую им транслируют. Законодательство не зря ставит определенные ограничения для несовершеннолетних, — отметила парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев