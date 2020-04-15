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Банковский сговор раскрыт. В Кремле приняли меры

15 апреля 2020, 23:10  •  270 • Политика
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что банки, прямо скажем, без охоты выполняют принятые ранее предписания. Теперь решено действовать по-другому - в Кремле заявили о новых мерах поддержки бизнеса.
Президент России в ходе совещания с членами правительства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в стране в связи с пандемией COVID-19. Дополнительно, указал Владимир Путин, бизнесу будет оказана поддержка прямыми выплатами. Отдельно Путин подчеркнул, что на практике реализация ранее анонсированных мер по поддержке не всегда идёт гладко. Так, используемая схема по выдаче беспроцентных шестимесячных кредитов бизнесу на выплату зарплат в реальности не показала эффективность.
Царьград уже неоднократно рассказывал, получить такой заём на деле оказалось трудно, а банки и вовсе неактивно шли навстречу компаниям. На своего рода банковский сговор обратили внимание и в Кремле. В этой связи Владимир Путин озвучил своё решение. В частности, пояснил президент, для повышения доступности данной меры поддержки не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должны обеспечиваться гарантией ВЭБа.
Кроме того, расширена и сфера применения данных кредитов - Путин предложил дать доступ к таким кредитам не только мелкому, но и среднему и крупному бизнесу.
Ранее на этом совещании Путин предложил выдать малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей безвозмездную помощь на решение самых насущных проблем - на выплату зарплат и сохранение уровня зарплатных выплат за апрель и май. Условием для предоставления такой помощи он назвал сохранение не менее 90% сотрудников.
Выплачивать компаниям государство будет из расчёта одного МРОТ на человека в месяц по численности работников на 1 апреля.

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