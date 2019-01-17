Банковская система Украины впервые за пять лет стала прибыльной

Банковская система Украины в 2018 году получила прибыль впервые за пять лет, заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной раде.

По его словам, в настоящее время в стране работает 77 банков.

«Банковская система не только устойчивая, прозрачная и докапитализированная, но и впервые за пять лет — прибыльная», — цитирует Смолия УНИАН.

Ранее сообщалось, что украинский банковский сектор за январь — ноябрь увеличил прибыль в 11 раз.

Также НБУ заявил, что международные резервы выросли до пятилетнего максимума.