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Банковская система Украины впервые за пять лет стала прибыльной
17 января 2019, 19:54 • 46 • Украина
Банковская система Украины в 2018 году получила прибыль впервые за пять лет, заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной раде.
© Sergey Kovalev globallookpress.com
По его словам, в настоящее время в стране работает 77 банков.
«Банковская система не только устойчивая, прозрачная и докапитализированная, но и впервые за пять лет — прибыльная», — цитирует Смолия УНИАН.
Ранее сообщалось, что украинский банковский сектор за январь — ноябрь увеличил прибыль в 11 раз.
Также НБУ заявил, что международные резервы выросли до пятилетнего максимума.
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