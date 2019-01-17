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Банковская система Украины впервые за пять лет стала прибыльной

17 января 2019, 19:54  •  46 • Украина
Банковская система Украины в 2018 году получила прибыль впервые за пять лет, заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной раде.
 
© Sergey Kovalev globallookpress.com
 

По его словам, в настоящее время в стране работает 77 банков.

«Банковская система не только устойчивая, прозрачная и докапитализированная, но и впервые за пять лет — прибыльная», — цитирует Смолия УНИАН. 

Ранее сообщалось, что украинский банковский сектор за январь — ноябрь увеличил прибыль в 11 раз.

Также НБУ заявил, что международные резервы выросли до пятилетнего максимума.

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