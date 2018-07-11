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Банковская мина под «обитель бессмертных»

11 июля 2018, 03:24  •  56 • Украина
Ожерелье «городов будущего» в Индии может остаться лишь мечтой премьер-министра Моди
Над идеей создать в Индии сотню «городов будущего», где всё было бы обустроено высокотехнологично и экологично, правительство Нарендры Моди работает уже четвёртый год, и цена этой программы определена: почти 30 миллиардов долларов. Последним в перечень счастливой сотни несколько дней назад был внесён сотый кандидат – Шиллонг (Shillong), город в северо-восточной Индии.
Необходимость роста городов здесь более чем актуальна: если сейчас в них живет треть населения страны, то уже к 2030 году предположительно около половины из миллиарда с четвертью индийцев станут горожанами – урбанизация в Индии самая быстрая в мире. Тем более что июньский доклад Глобального института Маккинзи (McKinsey Global Institute) показал, увы, что города Индии по уровню технологической оснащённости далеко отстают от Европы, Северной Америки, Китая и Восточной Азии, оставаясь на уровне Латинской Америки и даже Африки.
Проект города будущего в Индии
Поэтому картина счастливого будущего, украшенного «ожерельем умных городов», пишет Nikkei Asian Review, выглядит впечатляюще. Особенно в преддверии предстоящих в будущем году выборов в нижнюю палату индийского парламента. Возьмите Амаравати (Amaravati), что в переводе с санскрита означает «обитель бессмертных». Основанный в III веке да нашей эры в нижнем течении реки Кришна, овеянный легендами центр буддизма, исчезнувший в джунглях и вновь открытый в самом конце XVIII века, сегодня этот полумиллионник известен больше туристам, чем промышленникам. Но он должен заблистать самой яркой звездой в избранной сотне городов – в Амаравати, обители бессмертных, писал Bloomberg ещё три года назад. «Штат Андра Прадеш заложил основы своей новой столицы, которую правительство намерено сделать «умным» городом, чтобы конкурировать с Сингапуром, Гонконгом и другими великими городами». К середине XXI века здесь вместо ферм, выращивающих бананы, сахарный тростник, рис и овощи, должен раскинуться «умный» Амаравати – центр самых высоких технологий, экологически чистого транспорта с Hyperloop, если Элон Маск, конечно, сделает свой «поезд в трубе» реальностью. Город, где всё, что нужно для жизни и работы, будет в шаговой доступности, а центром станет огромный парк наподобие нью-йоркского Central Park. План этого города будущего создали британские архитекторы из Foster and Partners, они же подсчитали, что превращение старого Амаравати в новую столицу штата обойдётся в 14,5 миллиарда долларов…
Всемирный банк предложил Амаравати заём в один миллиард долларов, рассчитывая, что к 2050 году полтора миллиона работников здесь будут производить продукта на 35 миллиардов долларов. Однако миллиард – ещё не 30 миллиардов. И остальные средства предполагается получить от местных банков, правительств штатов, кредиторов вроде индийской Корпорации жилищного строительства и городского развития (Housing and Urban Development Corp.), коммерческих банков Andhra Bank, Indian Bank и Vijaya Bank.
Прошло три года – что сталось с идеей «умных городов»? Агентство по развитию столичной территории штата Андхра Прадеш (The Andhra Pradesh Capital Region Development Authority, APCRDA), занимающееся планированием работ в Амаравати, получило заём в 12,75 миллиарда рупий, 15 миллиардов рупий на строительство административного комплекса выдало национальное правительство в Нью-Дели и пообещало еще 10 миллиардов. Сложим и переведём рупии в доллары – набирается чуть более 566 миллионов. Дальше должны расстараться на 14 миллиардов долларов местные банки, но именно они остаются слабым звеном в амбициозном проекте Нарендры Моди.
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Эксперты американского издания The National Interest обратили внимание на то, что банковский сектор Индии кочует из одного кризиса в другой, а правительство не очень торопится докопаться до подноготной его структурной и операционной слабости. Более того, в феврале этого года обнаружилось, что один из государственных банков «кинули» на 1,8 миллиарда долларов свои же работники. «Это разоблачение, – пишет издание, – подтвердило: проблемы индийского банковского сектора гораздо глубже, чтобы одна рекапитализация (повышение уровня собственных средств банка для компенсации рисков) могла их разрешить».
Как укоротить руки чиновникам и их банковским «партнёрам» по распиливанию бюджета? Все очень просто, считают американцы. Надо уменьшить долю государства в национальных банках, чтобы уменьшить конфликт интересов чиновников и то давление, которое они оказывают на банки, заставляя их финансировать выгодные чиновникам проекты. В свою очередь, у Нью-Дели есть намерения прямо противоположного свойства – объединить небольшие государственные банки, чтобы уменьшить расходы и лучше использовать специалистов и передовой опыт работы, а заодно упростить над ними надзор. Есть и третья сторона, заинтересованная в полной приватизации госбанковского сектора единовременно. Вряд ли, однако, какое-то из этих предложений принесёт пользу в ближайшем будущем. «Это потому, что мы не видим почти никакого прогресса в применении таких идей в существующем сейчас в Индии политическом тупике», – считает The National Interest. Оставаясь в этом тупике, банковский сектор Индии не в состоянии справиться с масштабной задачей финансирования сотни «умных городов».
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Доступ в бизнес на деньгах в Индии жёстко контролируется. За весь прошлый год только одна компания обратилась в Резервный банк Индии (RBI) за лицензией на банковскую деятельность. И не мудрено – политики зарегулировали этот вид деятельности до отказа. Быть резидентом Индии – это понятно, но открыть 25 процентов своих отделений там, где вообще нет никаких банков, придерживаться тех же приоритетов в кредитовании, как уже существующие коммерческие банки, – эти требования RBI на корню глушат банковскую инициативу.
Честное состязание банков за клиента, видимо, могло бы стать эффективным лекарством против директивного распределения кредитов под политический или узкокорыстный интерес. Однако где и когда состязание за деньги было честным? Если Резервный банк Индии не найдёт способ избавиться от «мины» чиновничьего вторжения в свою деятельность, он не выберется из капкана бесконечных банковских кризисов. А «ожерелье умных городов» так и останется сверкающей мечтой премьер-министра Моди.
Елена ПУСТОВОЙТОВА

Фонд Стратегической Культуры

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