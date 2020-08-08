Банковская афера ради санкций: Счета российских клиентов блокируют ради США

В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий канала Юрий Пронько напомнил об известной позиции Олега Дерипаски, который прямо заявил: ЦБ контролирует исполнение антироссийских санкций российскими же банками.

"Уже появились те, кто по понятным, я бы сказал, причинам вписались за Эльвиру Сахипзадовну (Набиуллину. - Ред.). Это господин Авен, в частности, из "Альфы", который сказал: ну как, вы что, ЦБ, конечно, нас контролирует и всячески соблюдает законодательство, - отметил Пронько. - Ну, Авен попытался отметить, что, дескать, Набиуллина не настаивает на исполнении антироссийских санкций. Но по факту Дерипаска прав. Банковский сектор в России - он же, как бы это помягче сказать, исполняет антироссийские санкции. Он реально исполняет..."

Константин Малофеев не просто согласился с этим тезисом, но и добавил, что сам стал жертвой подобных стандартов:

"Я в данном случае выступаю не экспертом, а действующим лицом. Причём попавшим в списки санкционеров ещё раньше Дерипаски. Поэтому я на своём личном опыте могу вам засвидетельствовать: конечно же, российские банки исполняют антироссийские санкции, - сказал Малофеев, добавив: - Это выглядит следующим образом. Например, у меня есть счёт в рублях. Если я хочу купить на него доллары или евро как физическое лицо, мне этот счёт не дают. Мне не дают возможности купить ни доллары, ни евро".

Как пояснил Малофеев, представители банка прямым текстом говорят:

"Вы же санкционер, сами понимаете. Мы, конечно, можем вам купить, но вас потом могут заблокировать, а мы вынуждены будем это соблюдать. Это происходит именно так - недвусмысленно на территории Российской Федерации, в государственных банках", - подчеркнул учредитель Царьграда.

Почему на территории России соблюдают американское законодательство? Пока вопрос остаётся без ответа.