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Банкиры намекнули людям на глобальные потрясения: "Команда Грефа вывела из России $2,5 млрд"
15 ноября 2020, 18:00 • 314 • Политика
Отечественная экономика столкнулась с мощным оттоком капитала, который, по оценке ЦБ, за десять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го вырос почти вдвое. Банкиры прозрачно намекнули людям на глобальные потрясения, вот и "команда Грефа вывела из России $2,5 млрд". О манёврах в эфире "Первого русского" рассказали эксперты.
Власти пытаются стабилизировать экономику, однако отток капитала показывает, что план не срабатывает или, что ещё хуже, саботируется. На то, что деньги из России "вновь бегут", в эфире авторской программы "Сухой остаток" обратил внимание Юрий Пронько на телеканале Царьград. Так, только за 9 месяцев текущего года Центробанк зафиксировал отток капитала более $44 миллиардов. И это в два раза больше, чем в 2019 году, отметил Пронько, добавив, что в октябре Россия потеряла $9 миллиардов, и тут темп вывода денег вырос в 9 раз в сравнении с сентябрём.
Экономист Антон Табах полагает, что в указанные суммы входят регулярные выплаты по долгам: у государства они меньше, у банков и компаний - больше:
"Плюс всякие взаиморасчёты между, например, фирмами. Поэтому да, Центробанк прав, сейчас как бы сезонные расплаты идут, с другой стороны, в этом году, понятно, очень мало притока капитала, потому что увеличились риски, и, собственно говоря, когда падают доходы населения, падает бизнес-активность, естественно, никто не инвестирует, все деньги сундучат и хомячат - как наше государство, так и международные инвесторы", - пояснил эксперт.
Кроме того, людя, не веря в то, что локдауна осенью не случится, начали просто забирать деньги из банков. Наконец, ставки по вкладам стали такими низкими, что тем немногим, что хранят деньги в валюте, просто бессмысленно рисковать и оставлять средства у банкиров.
"То есть проценты копеечные, только что воры не украдут. Но если поставить хороший сейф, то, в общем-то, разницы нет, если сумма достаточно крупная. А насчёт подготовки к локдауну - да, это заметно и по рублёвым депозитам, то есть люди на всякий случай, на случай каких-то пертурбаций, как весной, естественно, предпочитают иметь наличность", - пояснил Табах.
Юрий Пронько добавил, что уверенности на фоне всеобщей истерии не добавили и действия руководства Сбера.
"Постоянная нервозность и истерика вокруг коронавируса, октябрьская девальвация рубля, неопределённость с экономикой как в масштабах страны, так и конкретных домохозяйств, могли спровоцировать повышенный интерес к валюте со стороны населения. Кроме того, свою лепту внесли Сбер и иностранные спекулянты. Команда Грефа вывела из России $2,5 млрд в виде дивидендов иностранным акционерам Сбера. Кроме того, более $1,1 млрд западные спекулянты вывели из России, когда выходили из рисковых активов на фоне выборов президента США", - сказал Юрий Пронько.
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