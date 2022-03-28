Банкира Дениса Киреева убили за подготовку свержения Зеленского?

5 марта в центре Киева, возле Печерского суда, выстрелом в голову был убит член делегации по переговорам Украины с Россией в Гомеле банкир Денис Киреев. Убили его сотрудники Службы безопасности Украины, а ведь Киреев был дружен с главой СБУ Иваном Бакановым. Что же произошло?

Сюжет: Украинский кризис

Останься Баканов в Киеве, возможно, Киреев бы не погиб. Их связывала если не дружба, то уж точно самые доверительные отношения. Но Баканов ещё 24 февраля сбежал в Германию, где и находился до последнего времени (на днях его всё же вынудили вернуться в Киев). А решение о ликвидации Киреева принимал фактический руководитель контрразведки Александр Поклад по кличке Душитель. «Он был застрелен украинской разведкой СБУ при попытке избежать ареста, – сообщало об убийстве переговорщика германское издание Bild. – Киреев был российским агентом. Говорят, он слил информацию с переговоров людям Путина – это государственная измена». Примечательно, как на гибель Киреева отреагировали в Киеве. «При задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене», – сообщил депутат Рады от «Евросолидарности» Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Аналогично отреагировал бывший «слуга народа» Александр Дубинский, представляющий в Раде интересы олигарха Игоря Коломойского. С его слов, Киреева «ликвидировала СБУ» «по подозрению в государственной измене». Интрига же в том, что в тот же день, 5 марта, на сайте минобороны Украины появилось сообщение главного управления разведки. «В ходе выполнения специальных заданий погибли трое разведчиков, – говорилось в нём. – Сотрудники ГУР минобороны Алексей Доля, Валерий Чибинеев и Денис Киреев. Они погибли, защищая Украину. Герои не умирают». В сообщении все трое погибших отмечены золотыми звёздами героев Украины. И как это понимать?! Так Киреев герой, выполнявший спецзадание, или же изменник родины?

«Что знают двое, то знает и свинья»

Формально Киреев не являлся официальным членом делегации на переговорах в Гомеле 28 февраля. Хотя за общим столом он присутствовал, сидел с краю. Его роль, как переговорщика, заключалась в том, чтобы договориться с российской стороной о дальнейшей судьбе активов украинских олигархов Ахметова, Новинского и Фирташа на не контролируемых Киевом территориях. В этом Киреев, по-видимому, не преуспел. Зато в кулуарах он, по имеющейся у «Нашей Версии» информации, успел о чём-то переговорить с одним из членов российской делегации. Свидетелями этой беседы (точнее, её части) стал депутат Рады Рустем Умеров (входивший в состав официальной делегации). Подслушивал? Не исключено. Умеров тут же «поймал за рукав» руководителя делегации Давида Арахамию и стал о чём-то ему рассказывать на повышенных тонах. Во втором раунде переговоров 3 марта Киреев уже не участвовал. А 5 марта его застрелили.

Но о чём он мог говорить? Вечером 4 марта мне стало известно о том, что группа высокопоставленных украинских военных из ГУР МО и Генштаба готовится объявить о неподчинении главковерху Зеленскому. Как раз на следующий день Киреева застрелили. Позже один из несостоявшихся «путчистов» разъяснил за что: в Гомеле Киреев пытался прояснить, готово ли российское руководство сохранить воинские звания и чины тем военным, которые публично откажутся служить Зеленскому. А также какой может быть реакция Москвы на то, что в Киеве произойдёт военный путч, в ходе которого будет смещён главковерх и провозглашена власть военной администрации. Тут-то разговор и подслушал депутат Умеров. И доложил о нём Арахамии.

То, что ГУР минобороны сообщил о погибшем банкире как о герое, а вовсе не как об изменнике родины, как настаивают в СБУ, свидетельствует о том, что с Киреевым в самом деле не всё однозначно. Глава ГУР Кирилл Буданов, которому Зеленский уже месяц как подыскивает сменщика (сделать это ему порекомендовали британские консультанты), зная о планах главковерха, мог попытаться его опередить, устроив военный путч и заручившись при этом поддержкой Москвы. И, возможно, обеспечивая тем самым себе высокий пост в заново учреждённой Украине. Едва ли Киреева задействовали в какой-то сложной оперативной игре, украинская военная разведка так не работает. Кстати, Буданов был чуть ли не единственным в руководстве Украины, кто в течение двух последних месяцев до начала конфликта день ото дня чуть ли не с пеной у рта доказывал, что российско-украинской эскалации не избежать, – а окружение Зеленского это крайне раздражало. Именно Буданов поручил Кирееву «пробить» настроения в российской делегации – можно ли киевским путчистам рассчитывать на поддержку Москвы?

Киреева «заказал» Порошенко?

В день, когда не стало Киреева, контрразведчики застрелили ещё трёх его соратников (но это не те двое, упомянутые в сообщении ГУР МО). А всего по делу о подготовке военного путча формальному руководителю СБУ Покладу отчитались о ликвидации 10 человек. Кстати, такая деталь: к докладной записке о ликвидации Киреева было подшито обращение в СБУ от некоей организации «Неизвестные патриоты» за подписью её главы Евгения Строканя, датированное 22 февраля. Строкань – человек из обоймы Петра Порошенко, координатор уличных протестов. В доносе сообщалось, что «Киреев является разоблачённым российским агентом с оперативным псевдонимом Хороший. Его сотрудничество с Российской Федерацией продолжается с 2006 года». Донос, похоже, был написан в СБУ в связи с возможным назначением Киреева главой Нацбанка – Порошенко этого явно не одобрял. Так что вполне может быть, что банкир просто стал жертвой оговора. Когда бы не гомельская история с участием Умерова. Вот и портал «Украина. ру» сообщает: «То, что произошло 5 марта возле Печерского суда, больше похоже на крайние меры со стороны неонацистов из окружения Порошенко, целью которых является контроль над Нацбанком».

В январе этого года Киреев приезжал в Москву – есть его фото на Красной площади, сделанное 19 января. Впрочем, до начала кампании неформальные контакты шли полным ходом, и кто только в Москву из Киева не приезжал. Киреев мог вступать «в какие-то контакты со службами безопасности российских банков, которые, вполне вероятно, связаны с ФСБ, – предполагает сотрудник портала «Украина.ру» Василий Стоякин. – Само по себе это не является поводом, чтобы считать его российским агентом, но в условиях нынешней украинской паранойи этого могло быть достаточно. СБУ не едина внутри, там есть много людей, которые чем-то обязаны Петру Порошенко, так что возможно, что это не случайный инцидент».

Явление «генерала-диктатора»

В конце ноября на портале «Свободная пресса» появилась статья с примечательным заголовком – «Новым президентом Украины станет 39-летний генерал-диктатор». И подзаголовок: «США поставили на начальника ГУР Буданова». «Подразделения ВСУ откровенно презирают Зеленского, зато боготворят генерала Буданова, – говорилось в статье. – Те же самые настроения царят в СБУ и Силах специальных операций». Но карьере Буданова угрожают Зеленский с Покладом. Потому есть все основания полагать, что сорвавшийся путч в Киеве – далеко не финал. И в минобороны Украины, и в военной разведке, и особенно в генштабе военные адекватно воспринимают положение дел на фронтах и не питают иллюзий касательно возможной победы, в отличие от политического руководства страны и спецслужб. И готовы к наведению мостов с Москвой. Поговаривают, что в ближайшие несколько дней военные в Киеве могут поднять путч против Зеленского, а также против фактического главы СБУ Поклада, погрузившего украинскую столицу в ад политических расправ и репрессий. С Поклада собираются спросить как за убитого без суда и следствия Киреева, так и за его высокопоставленных коллег, также убитых контрразведкой.