Банки отказали Эрдогану: Никто не хочет финансировать мечту президента Турции

СМИ узнали об отказе банков Турции финансировать канал в обход Босфора, о котором давно мечтает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ведущие банки Турции отказали президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану в финансировании строительства канала в обход Босфора. О причине отказа пишет Reuters со ссылкой на источники в финансовых кругах Турции.

Сообщается, что речь идёт о шести крупнейших банках Турции, среди которых Garanti Bank, Is Bank и Yapi Kredi. Они объясняют свой отказ в поддержке президентского проекта тем, что он несёт экологические, политические и финансовые риски. При этом банки ссылаются на поддерживаемый ООН документ о принципах ответственного банковского дела, которые призывают избегать причинения вреда окружающей среде и жителям планеты.

Напомним, что идея построить дополнительный судоходный канал, параллельно Босфору, обсуждается в Турции уже давно. Однако недавно вопрос встал ребром, когда контейнеровоз сел на мель и на несколько дней заблокировал водную артерию. О необходимости построить второй канал заявил лично президент Турции.

Проблема заключается в том, что против такого строительства активно выступают экологи, оппозиционные силы Турции, а главное - жители Стамбула. Кроме того, вопрос канала параллельно Босфору является предметом геополитики, что также вызывает определённого рода проблемы в отношении проекта.