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Банки начали продавать квартиры с жильцами
12 августа 2019, 06:39 • 47 • Политика
Банки начали продавать ипотечные квартиры с жильцами, делегируя полномочия по выселению должников новым собственникам.
Банки взяли на вооружение новые методы борьбы с должниками.
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги. Ранее активы реализовывались только после того, как квартиры освобождали должники.
Как пишет "КоммерсантЪ", доля подобной недвижимости на рынке вторичного жилья в Москве сейчас составляет порядка 2%. Но уже к 2021 году эксперты допускают, что она может вырасти до 10%.
Так как квартиры и так продаются со скидкой в 20-30%, для минимизации убытков банки и начали выставлять на продажу жилье без выселения граждан, делегируя полномочия новым собственниккам.
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