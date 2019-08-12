Банки начали продавать квартиры с жильцами

Банки взяли на вооружение новые методы борьбы с должниками.

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги. Ранее активы реализовывались только после того, как квартиры освобождали должники.

Как пишет "КоммерсантЪ", доля подобной недвижимости на рынке вторичного жилья в Москве сейчас составляет порядка 2%. Но уже к 2021 году эксперты допускают, что она может вырасти до 10%.

Так как квартиры и так продаются со скидкой в 20-30%, для минимизации убытков банки и начали выставлять на продажу жилье без выселения граждан, делегируя полномочия новым собственниккам.