Банки Молдовы заблокировали счета предприятий Приднестровья

Пока президент Молдовы Игорь Додон ездил в Брюссель, рассказывая о том, как будет решена проблема Приднестровья в самое ближайшее время, в самой Молдове решили добавить проблем Тирасполю.

С 5 сентября молдавские коммерческие банки, в которых были открыты счета предприятий, расположенных на территории Приднестровья, начали системно блокировать все банковские операции, а предприятиям были отправлены письма с требованием закрыть счета.

Напомним, что предприятия ПМР работают с иностранными партнёрами через банки Молдовы по рекомендации западных участников переговорного формата «5+2», которые гарантировали Приднестровью финансовую безопасность.

«Экономические агенты долгое время работали в абсолютно прозрачном режиме, в том числе со странами Европейского союза, на европейских рынках. Для того чтобы этот механизм был возможен, мы вели сложные переговоры. Вначале у нас был режим автономных торговых преференций, потом он трансформировался в особый режим. И одним из условий этой работы было взаимодействие максимально прозрачное на всех уровнях, включая банковскую сферу. Молдавская сторона разрушает тот механизм, который формировала Европейская комиссия для участия приднестровских предприятий во внешнеэкономической деятельности, который всеми признан успешным»,

– прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Он уверен, что молдавская сторона целенаправленно старается разрушить тот механизм работы приднестровских предприятий, который был сформирован при содействии Еврокомиссии. Речь идёт о более чем 400 компаний Приднестровья, имеющих счета в банках Молдовы. По мнению Игнатьева, такие действия «невозможны без установок сверху».

Впрочем, проблемы эти начались ещё летом, однако тогда в ПМР списывали всё на недоразумения и ошибки.

«С июня 2019 года поступали требования коммерческих банков Молдавии к приднестровским предприятиям по закрытию счетов. Эти требования носили односторонний характер, без объяснения причин либо в виде пространных формулировок. Предприятия изыскивали возможности открытия счетов в других коммерческих банках РМ. Но буквально вчера эти действия, по нашему мнению, уже приняли системный характер»,

– сообщил первый заместитель председателя Центробанка ПМР Алексей Мельник.

Глава МИД ПМР отметил тот факт, что проблема с банковскими счетами обострилась в канун проведения встречи в формате «5+2», которая запланирована на октябрь. Во время этой встречи стороны должны были отчитаться о конкретных результатах переговоров.

«Мы провели консультации с российскими коллегами. Сегодня я встречался с главой миссии ОБСЕ. Продолжим работу с нашими партнёрами. На следующей неделе будет встреча с политическим представителем Молдовы, где эта тема станет одной из центральных»,

– заявил Игнатьев и добавил, что президент ПМР Вадим Красносельский обратился за помощью к Российской Федерации с призывом не допустить эскалации напряжённости.