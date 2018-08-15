Банки, Интерпол и координационный центр: как конгрессмены намереваются защитить США от «российской угрозы»

Конгресс США опубликовал проект закона о «защите от агрессии Кремля», внесённый на рассмотрение парламента 1 августа. Документ предусматривает меры по усилению НАТО, борьбу с киберпреступностью и введение новых санкций. Ограничения коснутся в том числе российских банков и нефтедобывающих компаний. Кроме того, предлагается временно запретить Москве объявлять преступников в международный розыск и создать координационный центр по борьбе с гибридными угрозами, исходящими в первую очередь от России. В Совфеде РФ новый законопроект назвали попыткой защитить «разваливающуюся финансово-денежную систему США». Между тем эксперты отметили, что это не окончательный вариант документа и он может претерпеть серьёзные изменения или вообще быть отклонён.

Во вторник, 14 августа, конгресс США опубликовал законопроект об ужесточении антироссийских санкций под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля». Документ направлен на усиление НАТО, борьбу с международной киберпреступностью, введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и ряд других целей.

Документ был внесён в начале месяца группой сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом. Соавторами выступили его коллеги по партии Джон Маккейн и Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Создание подобного «циничного законопроекта», в котором совмещено столько различных тематик, затрагивающих Россию, неслучайно. С таким утверждением выступила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Думаю, что подобным документом, близким к объявлению экономической войны РФ, Вашингтон пытается защитить свою разваливающуюся финансово-денежную систему, эквивалент которой в виде доллара давно уже ничем не обеспечен. Мир начинает осознавать, что разваливающаяся американская машинка по выпуску долларов — великая мировая афера», — сказала Ковитиди в беседе с RT.

Она подчеркнула, что положения санкций противоречат международному праву, нарушают любые политико-этические нормы. Кроме того, по её словам, некорректна терминология, применяющаяся в отношении РФ.

«Задача американцев — жёстко ударить по банковскому сектору России, также брошен открытый вызов в адрес российского лидера. Сегодняшние санкции равносильны объявлению экономической войны. Это яркое свидетельство того, что США защищают себя», — пояснила сенатор.

«В ожидании прозрения»

Как считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, санкционная позиция Вашингтона может простимулировать необходимые для Москвы процессы.

«Сложности будут, но я считаю, что они будут стимулировать повышение необходимости бюджетных средств. Я очень надеюсь, что будет ещё более активно проводиться борьба с коррупцией, что выведенным за рубеж российским деньгам будет «некомфортно», они будут в той или иной форме возвращаться в нашу страну и вливаться в нашу экономику. При этом очень горько, поскольку в принципе Америка для нас могла быть очень хорошим партнёром», — заявил Гутенёв в беседе с RT.

Он выразил сожаление в связи с тем, что подобная ситуация сложилась из-за внутриполитических проблем в США. При этом Гутенёв полагает, что через определённый промежуток времени «наступит некий момент прозрения».

«Нам нужно набраться терпения, работать над экономикой, нас будет подталкивать к этому не только осознание необходимости формирования конкурентоспособной экономики, но и агрессивная внешняя среда», — пояснил депутат.

В свою очередь, политолог Михаил Синельников-Оришак призвал не говорить об этом законопроекте как о санкциях, чтобы не придавать им легитимный вид. По его словам, это недружественные меры одного государства против другого. При этом он добавил, что документ ещё претерпит изменения.

«Ещё ничего нет. Этот проект должен пройти все стадии. Любой вносимый законопроект претерпевает очень большие изменения, иногда и отклоняется. Туда можно вписать что угодно, даже запретить Солнцу светить над Россией», — заявил Синельников-Оришак в беседе с RT.

Атака на банковский сектор

Часть предлагаемых финансовых рестрикций затрагивает энергетическую и финансовую сферы. Так, президент США не позднее 90 дней с момента принятия законопроекта должен одобрить регуляторные предписания, запрещающие гражданам США участвовать в операциях с российским суверенным долгом.

При этом конгрессмены объяснили, что именно они понимают под термином «суверенный долг». Речь идёт об облигациях и валютных свопах, выпущенных Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством Российской Федерации, со сроками платежа более 14 дней.

Также глава Белого дома должен будет «использовать все полномочия» для блокировки и запрета всех транзакций с собственностью кредитно-финансовых организаций РФ (Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», Внешэкономбанк, «Банк Москвы», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк»), если она находится под юрисдикцией США.

Один из разделов документа посвящён санкциям в отношении российской киберотрасли. В течение 60 дней после принятия закона Трамп должен будет ввести пять или более санкционных мер, предусмотренных законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), против физлиц, уличённых во взаимоотношениях с гражданами РФ или российскими организациями, имеющими возможности или намерения для осуществления «злонамеренных кибератак».

Кроме того, пять и более финансовых рестрикций должны затронуть тех, кто занимается финансированием, поставкой товаров, оборудования, услуг, технологий, которые направлены на разработку месторождений сырой нефти в РФ.

Между тем документ не затронет взаимодействие между РФ и США в космической отрасли. Отмечается, что никакие санкции, ограничения или запреты не должны препятствовать или мешать каким-либо образом поставкам или закупкам любой российской организацией «продуктов или услуг» через подрядчиков или субподрядчиков США.

Против президента РФ

Несколько разделов документа посвящены президенту России Владимиру Путину, а также связанным с ним лицам.

Предлагается введение санкций в отношении политиков, олигархов и других граждан, а также аффилированных с государством организаций, которые якобы занимаются коррупционной деятельностью «от имени президента РФ».

«Не позднее чем через 180 дней после принятия этого акта директор национальной разведки должен представить соответствующим комитетам конгресса детальный доклад о личном состоянии и активах президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в документе.

Так, в отчёте должны содержаться предполагаемое финансовое состояние и известные источники дохода российского лидера и членов его семьи. Кроме того, в докладе должен быть представлен список наиболее значимых зарубежных политических фигур и олигархов в РФ в соответствии с уровнем их приближённости к Путину.

«Злоупотребления РФ»

Кроме того, предлагается ограничить Россию в действиях по линии Интерпола. В частности, заявляется о необходимости временного запрета на использование Москвой механизма «красных уведомлений» — объявления в международный розыск. По мнению сенаторов, российская сторона якобы злоупотребляет этой возможностью, используя её преимущественно в политических целях. Они также считают, что разыскиваемые РФ лица не должны сталкиваться с отказом в получении политического убежища в США и иметь ограничения на въезд.

Также российская сторона обвиняется в якобы подрыве международных норм и усилий, осуществляемых Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Сенаторы утверждают, что Россия стала одной из стран и организаций, которые якобы применили химоружие в период с 2012 года по настоящее время. В качестве доказательства этой теории приводится инцидент с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В качестве других нарушителей также приводятся Сирия, Северная Корея, а также террористическая организация «Исламское государство»*.

Кроме того, Москва якобы не желает вразумить президента САР Башара Асада о необходимости прекратить химатаки в отношении населения страны.

В связи со всем вышеперечисленным Вашингтон намерен оказывать давление на РФ, а также использовать такие международные площадки, как Генассамблея ООН и ОЗХО, для подчёркивания якобы повторяющихся усилий России, направленных на замедление расследований химинцидентов.

Координация борьбы с Москвой

Также в документе предлагается создать Национальный координационный центр по борьбе с гибридными угрозами (National Fusion Center to Respond to Hybrid Threats), якобы исходящими от российской стороны. Для его финансирования должен быть создан специальный фонд, которому в 2020 и 2021 годах предполагается выделить $250 млн.

«Национальный координационный центр по выработке ответа на гибридные угрозы, который должен сконцентрироваться преимущественно на угрозах со стороны властей Российской Федерации, должен быть возглавлен высокопоставленными должностными лицами США», — подчёркивается в законе.

Кроме того, госсекретарь США должен будет представить профильным комитетам конгресса доклад о том, соответствует ли Россия критериям «государства — спонсора терроризма», а также отчёт о якобы имевших место военных преступлениях в Сирии.

При этом директору нацразведки необходимо будет изложить общую деятельность РФ в ходе конфликта в САР. Среди прочего в документе должно быть указано, повышают ли какие-либо действия российской стороны в республике степень угрозы, исходящей со стороны Сирии, для безопасности Израиля.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.