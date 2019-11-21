Банкет в честь дня Голодомора с профитролями и икрой

Историческая политика – это когда специально обученные люди переписывают исторические факты для того, чтобы они соответствовали политике партии, какой бы она ни была в данный момент.

На Украине для этого дела создали целый «Институт исторической памяти», которым с 2014 года руководил блистательный пан Вятрович.

Владимир Вятрович 5 лет объяснял украинцам про их тысячелетнюю борьбу за независимость. Украинский исторический миф от Вятровича был не слишком разнообразен. Там были в основном славные козацкие лыцари, патриоты в форме германского Вермахта, и упорная борьба с москальскими колонизаторами. Собственно, это все.

Но была у киевских историков одна тема, огромная и важная, которая служила опорой всего украинского нацбилдинга 20 века. Это – Голодомор.

Вокруг Голодомора на Украине есть полный консенсус, поэтому институт Вятровича пять лет его юзал его в хвост и гриву. То ставил памятник в Вашингтоне, то объявлял День национальной памяти и проводил научно-практические конференции по изучению так сказать исторического наследия.

Вещи довольно обычные, но как как водится, с некоторым украинским колоритом. А именно, что всякая украинская научная конференция должна сопровождаться подобающей случаю пирушкой. Эту национальную особенность отмечал еще Николай Васильевич Гоголь в бессмертном «Миргороде».

Поэтому, в честь Дня Голодомора Вятрович накрыл для гостей образцовый стол, меню которого читается как продолжение «Старосветских помещиков».

На торжественной тризне присутствовали - канапе с курячим терином, млинцы с червоною рыбою та млинцы с мьясом, была там куряча грудынка с апельсином и курячий рулет с курагою.

В общем, не банкет конечно, но профитроли и мильфеями организаторы тоже не забыли.

В этом я вижу основательность и традиционное украинское здравомыслие. Тому как, в том анекдоте – «Вдруг война, а я уставший. Или, не дай Господи, голодный».

Меню банкетаФото: Facebook

И вроде бы страшного в этой истории ничего нет (подумаешь банкет), однако на Украине из всего получается какая-то многосерийная свадьба в Малиновке, оперетта про Освенцим, мюзикл про Бабий Яр.

Речь идет о страшном голоде, когда умерло более миллиона человек. Но украинские сценаристы люди уникальные. Они из любой трагедии умудряются снять еще одну несмешную комедию. А параллельно – еще и украсть.

По результатам банкета против Владимира Вятровича теперь возбуждено уголовное дело. Оказалось, что денег там списали как на трехдневную свадьбу с участием полтысячи гостей, а накормили дай Бог если только организаторов. Но, это конечно кацапская провокация и месть Кремля подлинному патриоту Украины.