Банк в помощь: президент призвал активнее поддерживать россиян в кризис

В условиях пандемии финансово-кредитные организации должны максимально упростить для граждан получение услуг . С учетом самоизоляции важно избавиться от лишней бюрократии. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации, комментируя совещание по вопросам кредитования экономики, которое провел 23 апреля президент страны. Как подчеркнул Владимир Путин, необходимо, чтобы банковская система оставалась устойчивой, а все продукты и льготные программы были доступны для россиян и предприятий . В банках отметили, что уже активно оформляют кредитные каникулы и выдают ипотеку под 6,5%.

Реальные обещания

За последние дни Владимир Путин объявил сразу о нескольких мерах поддержки бизнеса и экономики в условиях борьбы с COVID-19. На совещании с членами правительства и представителями банковской сферы президента интересовала не только текущая ситуация, но и прогнозы на перспективу.

В начале мероприятия российский лидер подчеркнул, что пандемия, помимо угро­зы человеческой жизни, наносит ущерб и различным отраслям экономики . В связи с этим российские власти приняли целый ряд решений по поддержке семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а также системо­образующим компаниям.

— Сразу отмечу, что важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу, — заявил Владимир Путин.

На фоне существующих проблем президент поручил правительству внимательно проанализировать ситуацию и вместе с Центральным банком оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу. По его словам, «все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены».

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— С учетом самоизоляции очень важно избавиться от лишней бюрократии. У людей не всегда получается оставаться дома, они вынуждены ходить в разные инстанции, даже когда услуги должны предоставляться в режиме онлайн . Некоторые банки исполняют поручения президента и правительства быстро. Но есть и те, кто их тормозит, — заявил «Известиям» член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.

Кроме того, Владимир Путин призвал обеспечить устойчивость самой банковской системы, подчеркнув, что «нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков». В целях снижения рисков власти уже предусмотрели несколько инструментов, включая гарантии Министерства финансов и ВЭБ.РФ по льготным кредитам и другим банковским продуктам. Тем не менее глава государства призвал кабмин, Центробанк и банковское сообщество подумать о дополнительном обеспечении надежности кредитного портфеля без повышения нагрузки на заемщиков.

Популярные программы

Президент во время совещания подчеркнул особую важность программы кредитных каникул для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30% , льготных займов предприятиям на зарплаты работникам и ипотеку по государственной программе под 6,5%.

— Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи , — заявил Владимир Путин. — О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации.

Программа кредитных каникул пользуется большой популярностью: на 15 апреля поступило почти 100 тыс. заявок, удовлетворено из них 39 тыс., то есть около 40%, отчитался первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Новая программа льготной ипотеки на жилье комфорт-класса также активно разворачивается, выяснили «Известия». Сбербанк принял 1,6 тыс. заявок на сумму 3,7 млрд рублей, Альфа-банк получил запросы общим объемом на 2 млрд рублей, заявили в этих кредитных организациях. В ВТБ сообщили, что уже провели 200 сделок на сумму более 500 млн рублей. Промсвязьбанк принял более 800 заявок на сумму более 2,3 млрд рублей. Прием запросов также начали банк «Санкт-Петербург» и Росбанк, готовы принимать заявки и в РСХБ, сообщили «Известиям» в этих организациях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Сбербанке подчеркнули, что получить жилищный кредит по госпрограмме можно полностью дистанционно.

Всплеск выдачи ипотечных кредитов будет после окончания карантинных мер, однако затем отрасль ожидает глубокий спад: без работы могут остаться от 8 млн до 15 млн россиян, что напрямую отразится на способности обслуживать займы и на ипотечном спросе, опасается аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Реализация госпрограмм поддержки граждан и бизнеса отразится на качестве кредитного портфеля самих банков. Финансовые организации аккумулируют риски отраслей реального сектора, отложенный эффект которых может создать известные проблемы уже осенью, предупредил Андрей Белоусов . Он подчеркнул, что необходимо создать эффективные механизмы, чтобы «не перегрузить» банки: для правительства это гарантии принятия части рисков на бюджет, для Центрального банка — известное ослабление регуляторики.

Также первый вице-премьер обратил внимание на то, что откровенно слабо идет так называемая программа «Одна треть – одна треть – одна треть» . Она подразумевает перенос срока погашения долга на полгода и уплату заемщиком трети ставки с возможностью ее капитализации. Совместными усилиями программу необходимо донастроить, согласилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Расходы без доходов

Роли банков в условиях пандемии было посвящено и заседание правительства. Льготная ипотека под 6,5%, о которой ранее заявил президент, привлечет в строительство не менее 900 млрд рублей, считает премьер-министр.

Программа будет распространяться на займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в остальных субъектах. При этом кабмин выделит из резервного фонда 6 млрд рублей на субсидии кредитным организациям.

Особую поддержку получат многодетные семьи с ипотекой. Государство поможет полностью или частично выплатить их кредит. На это потратят более 9,5 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Максимальная сумма погашения составит 450 тыс. рублей, — сообщил Михаил Мишустин.

По расчетам Минфина, эта мера затронет более 20 тыс. семей. С учетом расширенного маткапитала общая сумма жилищной поддержки может превысить 1 млн рублей.

Также в правительстве обсудили, как гражданам сохранить рабочие места, а бизнесу — легче пережить этот непростой период. Для этого компаниям будут выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплат. На это уйдет около 300 млрд рублей.

Безвозмездные выплаты в размере МРОТа на одного работника смогут получить около 1 млн компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Расходы на это составят около 80 млрд рублей.

В правительстве определили и цели на будущее. Так, например, с 2021 года кабмин увеличит до 100 млн рублей объем субсидий на повышение квалификации работников оборонно-промышленного комплекса. Для этого будет разработано около 230 программ дополнительного профобразования.