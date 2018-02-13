Банк UBS намерен закрыть счета FIDE из-за санкций США в отношении Илюмжинова

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Швейцарский банк UBS планирует закрыть счета Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций США в отношении президента спортивной организации Кирсана Илюмжинова. Об этом говорится в письме казначея FIDE Адриана Сигеля членам организации, которое опубликовано на сайте федерации.

"Впоследствии Илюмжинов сообщил членам FIDE, что он будет исключен из списка в ближайшем будущем, о чем мы проинформировали банк, - говорится в письме Сигеля. - Теперь, по пришествии более двух лет пребывания Илюмжинова в санкционном списке, UBS объявил о намерении закрыть наши счета. Стратегия "белых денег" в Швейцарии не позволяет банкам вести дела с организациями или людьми из санкционного списка Минфина США. В этой связи столкновение с серьезными проблемами - лишь вопрос времени".

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему заместителю - Георгиосу Макропулосу.

"В итоге проблемы Кирсана Илюмжинова заметно навредили бизнес-деятельности FIDE, и нам теперь придется искать новый расчетный банк, - отметил казначей FIDE. - В связи со сменой банка мы предвидим ряд проблем, однако сделаем все возможное, чтобы избежать задержки выплат".

FIDE, штаб-квртира которой располагается в Афинах, основана в 1924 году, в нее на данный момент входит 185 национальных ассоциаций. Илюмжинов возглавляет FIDE с ноября 1995 года.