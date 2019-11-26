Банк России предложил "панацею" от "зарплатного рабства"

Банк России представил финансовый механизм, который позволит победить "зарплатное рабство". Речь идёт о принуждении работников к использованию зарплатных карт определённого банка. Центробанк предлагает ввести бесплатный перевод денег с зарплатных карт на счёт владельца карты в другом банке.

В докладе ЦБ отмечается, что "зарплатное рабство" не только ущемляет права работников, но и вредит экономической ситуации в целом, так как у других финансовых организаций нет стимулов улучшать свой продукт и предлагать его клиентам. В качестве примера приводятся высокие денежные и временные барьеры переключения.

"ЦБ может создать механизм бесплатных переводов с зарплатной карты на счёт в другой банк. Это должно снять барьеры при выборе зарплатного банка", - говорится в докладе регулятора.

Напомним, что в 2014 году в России приняли закон, позволяющий работникам самим выбирать, в каком банке получать зарплату. Тем не менее на практике данный закон практически не реализуется, отмечают эксперты.