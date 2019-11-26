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Банк России предложил "панацею" от "зарплатного рабства"

26 ноября 2019, 03:39  •  48 • Политика
ЦБ предложил новый способ борьбы с "зарплатным рабством". Регулятор хочет ввести новый финансовый механизм, позволяющий бесплатно переводить деньги с зарплатной карты на счёт в другом банке.
Банк России представил финансовый механизм, который позволит победить "зарплатное рабство". Речь идёт о принуждении работников к использованию зарплатных карт определённого банка. Центробанк предлагает ввести бесплатный перевод денег с зарплатных карт на счёт владельца карты в другом банке.
В докладе ЦБ отмечается, что "зарплатное рабство" не только ущемляет права работников, но и вредит экономической ситуации в целом, так как у других финансовых организаций нет стимулов улучшать свой продукт и предлагать его клиентам. В качестве примера приводятся высокие денежные и временные барьеры переключения.
"ЦБ может создать механизм бесплатных переводов с зарплатной карты на счёт в другой банк. Это должно снять барьеры при выборе зарплатного банка", - говорится в докладе регулятора.
Напомним, что в 2014 году в России приняли закон, позволяющий работникам самим выбирать, в каком банке получать зарплату. Тем не менее на практике данный закон практически не реализуется, отмечают эксперты.

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