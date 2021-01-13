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Bank of America увидел плюсы для России при Байдене

13 января 2021, 23:45  •  87 • Политика
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американские банковские эксперты, в целом, исключают перезагрузку в отношениях двух держав
При новом президенте США, представителе Демпартии Джо Байдене геополитические риски для России могут быть снижены, поскольку внешняя политика Белого дома окажется более предсказуемой и гибкой. Такой прогноз дают аналитики Bank of America в своем обзоре "Лебединое озеро 2021 года". Документ оказался в распоряжении издания РБК.
По мнению специалистов банка, в настоящее время отношения между Вашингтоном и Москвой настолько плохи, что пространства для дальнейшего ухудшения без рисков для глобальной безопасности в мире осталось совсем немного.
Ближайшим индикатором, который может показать возможность выстроить конструктивный диалог США и РФ, может стать продление договора СНВ-3, срок которого заканчивается аккурат в нынешнем феврале.
С приходом в Овальный кабинет Байдена "некоторая форма нормализации отношений может стать важным рыночным драйвером в 2021 г." для России и Штатов, цитирует издание американских банкиров.
Впрочем, радикального улучшения двусторонних отношений между нашими странами в ближайшее время ожидать не стоит. Более того, возврата в дотрамповский этап сосуществования не будет, как и новой перезагрузки, пришли к выводу авторы обзора.
Ранее на этой неделе шведская газета Svenska Dagbladet написала, что при Байдене давление на участников проекта "Северный поток-2" станет еще сильнее и превратится в настоящую газовую войну Вашингтона на территории Европы.
Напомним, если в Штатах не случится ничего страшного, наподобие штурма Капитолия сторонниками Трампа, инаугурация 46-го президента должна пройти 20 января.

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