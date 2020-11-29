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Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM

29 ноября 2020, 18:25  •  235 • Политика
В Париже на площади Бастилии подожгли Банк Франции, а полицейских жестоко избили. Улицы города превратились в зону боевых действий. Происходящее напоминает погромы BLM в США.
В центре Парижа на площади Бастилии горит фасад штаб-квартиры Банка Франции, пока протестующие жестоко избивают правоохранителей. Кадры из столицы Франции напоминают летние погромы BLM в США.
Причиной беспорядков стал законопроект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лиц полицейских или жандармов в соцсетях. За это можно получить год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро. Тысячи людей вышли на акцию протеста, которая затем превратилась в погром.
Российский сенатор Алексей Пушков отмечает, что Банк Франции горит уже второй раз. Вначале его поджёг так называемый художник-акционист Пётр Павленский, которому Франция предоставила политическое убежище. Теперь же главный финансовый регулятор страны подожжён руками протестующих против полицейского насилия.
Внутренняя стабильность становится сегодня одним из главных факторов, определяющих образ государства. Горящий Миннеаполис, горящий Париж - это признаки новой эпохи, менее благосклонной к Западу, чем прежние эпохи, - написал Пушков в своём Telegram-канале.
В свою очередь политический блогер Сергей Колясников сравнил происходящее во Франции с акциями протеста в столице Белоруссии. Эксперт отмечает, что по сравнению с Парижем в Минске идеальный порядок.
А в понедельник мы снова услышим о жутком тоталитаризме и беспорядках в Белоруссии и необходимости срочно передать власть Тихановской. Хотя в Минске в сравнении с Парижем - это детский сад на экскурсии, - написал Колясников в своём Telegram-канале.
В комментариях к видео из столицы Франции многие отмечают, что происходящее подозрительно напоминает погромы BLM в США. Протестующие также нападают на полицейских, жгут машины и здания, а также громят всё на своём пути.

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