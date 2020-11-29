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Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
29 ноября 2020, 18:25 • 235 • Политика
В Париже на площади Бастилии подожгли Банк Франции, а полицейских жестоко избили. Улицы города превратились в зону боевых действий. Происходящее напоминает погромы BLM в США.
В центре Парижа на площади Бастилии горит фасад штаб-квартиры Банка Франции, пока протестующие жестоко избивают правоохранителей. Кадры из столицы Франции напоминают летние погромы BLM в США.
Причиной беспорядков стал законопроект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лиц полицейских или жандармов в соцсетях. За это можно получить год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро. Тысячи людей вышли на акцию протеста, которая затем превратилась в погром.
Российский сенатор Алексей Пушков отмечает, что Банк Франции горит уже второй раз. Вначале его поджёг так называемый художник-акционист Пётр Павленский, которому Франция предоставила политическое убежище. Теперь же главный финансовый регулятор страны подожжён руками протестующих против полицейского насилия.
В свою очередь политический блогер Сергей Колясников сравнил происходящее во Франции с акциями протеста в столице Белоруссии. Эксперт отмечает, что по сравнению с Парижем в Минске идеальный порядок.
В комментариях к видео из столицы Франции многие отмечают, что происходящее подозрительно напоминает погромы BLM в США. Протестующие также нападают на полицейских, жгут машины и здания, а также громят всё на своём пути.
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