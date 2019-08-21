Бандитский режим и средневековые пытки: Эксперт потребовал создать трибунал для суда над властями Ливии

Международное сообщество должно создать трибунал, который займется расследованием преступлений в Ливии. Об этом пишет РИА ФАН.

Как заявил на пресс-конеферении глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, сейчас в Ливии правит откровенно "бандитский" режим, который покрывает террористов. Речь идет о так называемом Переходном нацсовете Ливии.

Ответственность за преступления несут глава МИД, премьер-министр и глава Высшего госсовета Халед аль-Мишри.

Малькевич напомнил, что в ливийской тюрьме до сих пор томятся несколько российских граждан. Кроме того, несколько моряков из России провели несколько лет в заключении, после чего их освободили только благодаря давлению со стороны иностранных государств на Триполи.

При этом в тюрьмах процветают средневековые пытки, а заключенные вынуждены обитать в ужасных условиях и спать на голом бетоне.

"Пришло время ставить вопрос о том, что люди, которые поощряют террор в отношении своих и иностранных граждан в Ливии, заслуживают оказаться на скамье подсудимых", - подчеркнул он.