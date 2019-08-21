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Бандитский режим и средневековые пытки: Эксперт потребовал создать трибунал для суда над властями Ливии
21 августа 2019, 21:24 • 76 • Политика
Эксперт Александр Малькевич потребовал создать международный трибунал для суда над властями Ливии, которые представляют из себя "бандитский режим", практикующий средневековые пытки.
Международное сообщество должно создать трибунал, который займется расследованием преступлений в Ливии. Об этом пишет РИА ФАН.
Как заявил на пресс-конеферении глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, сейчас в Ливии правит откровенно "бандитский" режим, который покрывает террористов. Речь идет о так называемом Переходном нацсовете Ливии.
Ответственность за преступления несут глава МИД, премьер-министр и глава Высшего госсовета Халед аль-Мишри.
Малькевич напомнил, что в ливийской тюрьме до сих пор томятся несколько российских граждан. Кроме того, несколько моряков из России провели несколько лет в заключении, после чего их освободили только благодаря давлению со стороны иностранных государств на Триполи.
При этом в тюрьмах процветают средневековые пытки, а заключенные вынуждены обитать в ужасных условиях и спать на голом бетоне.
"Пришло время ставить вопрос о том, что люди, которые поощряют террор в отношении своих и иностранных граждан в Ливии, заслуживают оказаться на скамье подсудимых", - подчеркнул он.
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