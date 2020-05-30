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Бандитская перестрелка теперь "хулиганство": Под Киевом прошла разборка в стиле 1990-х

30 мая 2020, 02:55  •  24 • Политика
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек. В МВД Украины происшествие классифицировали как "хулиганство".
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом. Видео разборки было опубликовано в Сети и вызвало широкий резонанс.
На кадрах видно, как группа людей с ружьями средь бела дня стреляют в сторону другой группы людей. Всё происходит в небольшом дворике, окружённом многоэтажками. Ролик снят из окна на мобильный телефон.
По информации МВД Украины, в перестрелке приняли участие порядка 100 человек. Из них 20 уже задержаны, трое госпитализированы. Уточняется, что на кадрах запечатлён конфликт официальных и нелегальных перевозчиков.
По поводу случившегося украинские правоохранители завели уголовные дела по статьям "Хулиганство", "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами", а также "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Данный факт заставляет предположить, что среди участников разборки были члены украинских националистических организаций и/или бывшие участники карательной операции в Донбассе.
Напомним, что классифицировать стрельбу из огнестрельного оружия и даже гранатомётов как "хулиганство", если в этом замешаны "украинские патриоты", - давняя практика новой украинской власти. При этом за несогласие с официальной позицией властей Украины можно легко сесть на 5 лет по статьям "Госизмена" и "Покушение на территориальную целостность страны".

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