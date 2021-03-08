Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Главная / Украина

Бандеру в очередной раз побеспокоили в его могиле. Колонка Владимира Тулина

08 марта 2021, 16:25  •  135 • Украина
В столице немецкой федеральной земли Бавария Мюнхене могилу вождя украинских националистов и одновременно активного пособника нацистов Степана Бандеры облили неизвестной жидкостью и сложили возле нее десяток пластиковых канистр красного цвета. Так как следы поливания жидкостью, судя по фото, абсолютно незаметны, то можно считать, что никакого ущерба могиле не нанесено. Раньше на ней и каменный крест опрокидывали, и слово «подонок» на английском языке писали. Тем не менее известное либеральное СМИ Deutsche Welle («Немецкая волна») сразу же сообщило об этом на первой странице своего сайта.
Оно же приводит ссылку на сообщение в Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені ????

Огидні покидьки облили її невідомою речовиною

Закликаєм ????????поліцію знайти і покарати винних ‼️

Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
Он не смог промолчать в ответ на очередное выражение негативного отношения к главному национальному герою его страны. Мельник призвал полицию найти и наказать виновных. Правда, она это делала неоднократно, и благодаря ее действиям мы знаем, что на могиле Бандеры уже совершали враждебные к его памяти поступки граждане Германии, Польши и даже Украины. Как говорил наш великий поэт Александр Пушкин, «сюда не зарастет народная тропа», и можно не сомневаться, что эта акция не последняя.
Кроме того, украинский дипломат пишет: «Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», но фамилии этих историков не сообщает. Очевидно, кто-то написал правду о тысячах убитых по приказу Бандеры украинцев, поляков и евреев.
Интересно почитать комментарии под этим твитом. Несмотря на то, что среди задержанных полицией граждан России до сих пор не было, практически во всех комментариях, написанных на украинском языке, указано, что это дело рук российских спецслужб. Свидомые патриоты считают, что у наших разведчиков важней работы нет. Один из них под ником Бобрикофф даже сообщает, что Австрия заполнена представителями русских спецслужб. Он явно не знает, в какой стране находится Мюнхен. Другая «мысль», которую излагают почти все комментаторы из Незалежной и заробитчане оттуда, состоит в том, что необходимо добиваться перезахоронения Бандеры на Украине. Не могу понять, в чем тут проблема. То ли славящиеся своей приверженностью демократии власти Германии не хотят расставаться с тленными останками палача и верного слуги Гитлера, то ли украинские власти, предчувствуя, что им осталось недолго, хотят оставить захоронение близкого их сердцу политика в Германии и не потерять его вместе с властью, когда придется в результате народного гнева бежать с Украины.
Автор: Владимир Тулин

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
07 марта 2021, 22:05
Советник Авакова: Украина готова к возврату Донбасса, а «потом проводим там всё, что угодно»
07 марта 2021, 14:45
«ЧВК Вагнера» может предотвратить конфликт в Закарпатье
07 марта 2021, 09:15
Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать
07 марта 2021, 22:05
Украинка на внедорожнике разгромила рекламные щиты в Запорожье
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
01 марта 2021, 20:20
Зеленский отверг благородное предложение Путина. Чем это обернётся для Украины
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.