Бандерштадтгейт

После резких выпадов в адрес Польши со стороны украинских властей в ноябре 2017-го и ответной реакции Варшавы стороны пытались «сгладить углы». Однако, несмотря на примирительные заявления Порошенко и отставку премьер-министра Польши, пламя конфликта вновь вышло на поверхность. Польша показала, что её «терпение лопнуло».

Польское терпение

В ответ на хамоватое заявление главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Вятровича по поводу памятника жертвам бандеровского террора в Варшаве (мол, большинство убитых «были коммунистами») глава польского правительства пригрозил: «Мы всё ещё терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов Украины». Так Украина оказалась в «кольце врагов».

Сколько же длилось польское терпение?..

В 1991 году во Львове появилась шутливая и, как выяснилось, оскорбительная для поляков песенка: «Мы – хлопцы с Бандерштадту». Так «в шутку» приверженцы бандеровской идеологии стали именовать город Львов. На немецкий лад. Ведь Бандера прислуживал гитлеровской Германии. Поляки люто ненавидели украинских националистов и их идеолога за Волынскую резню. Кроме того, в Польше и не думали забывать, что «Львов – польский город». Однако «терпели». Терпели, способствуя росту «анти-России», не вполне разумея, что западным своим крылом Украина когда-то неизбежно превратится в «анти-Польшу». Новую закалку польское терпение прошло в 2007 году, когда в Луцке угнездился песенный фестиваль «Бандерштат». На американский лад. Мол, «Украина – страна бандеровцев»; с тонким намёком (как бы в шутку), что Бандерштат – новый штат США.

А в 2014 году года песня о «хлопцах с Бандерштадту» стала былью…

Бандеровщина и холокост

После того как Польша на законодательном уровне признала Волынскую резню геноцидом, логичным продолжением было бы признать бандеровскую идеологию преступной. Сказав «а», говорят «б». Польша так и поступила.

В Сейме к январю 2018 года антибандеровский законопроект уже год жил своей жизнью. 26 января лидер партии своего имени Павел Кукиз, представляя в Сейме законопроект, сказал без обиняков: «Нужно назвать вещи своими именами. Бандеровцы убили более 100 тысяч поляков и около 40 тысяч своих. Ношение баннеров с портретами бандитов и делание из них героев (речь о Бандере и Шухевиче. – О.М.) может иметь фатальные последствия в будущем. Следующее поколение может поклониться дьяволу, так как таким был Бандера».

В законопроекте речь шла о поправках к закону об Институте национальной памяти Польши и Комиссии по преследованию преступлений против польского народа. 26 января в Сейме депутаты трёх основных партий («Право и Справедливость», «Кукиз’15», Польская народная партия) в третьем чтении приняли закон, напрямую затронувший интересы Украины, Израиля, США. За принятие проголосовали 279 из 414 депутатов. Дело оставалось за верховной палатой – Сенатом. Сенат Польши принял закон о запрете бандеровской идеологии без поправок в ночь на 1 февраля. «За» проголосовало 57 из 100 депутатов, «против» – всего 23.

Закон предполагает экстерриториальность. То есть против каждого, кто будет восхвалять Волынскую резню, в Польше может быть возбуждено уголовное дело. В группу риска попадают сотни и тысячи националистов, которые открыто декларируют свои воззрения – кто в социальных сетях, кто в татуировках. Ответственность вводится за использование символики ОУН-УПА (организация запрещена в РФ), за отрицание геноцида на Волыни, за пропаганду идей Бандеры. Президент Анджей Дуда в течение 21 дня должен вынести вердикт по закону: подписать, наложить вето или отправить в Конституционный суд «для изучения вопроса». Эксперты сходятся на том, что Дуда правом вето не воспользуется. Общая настроенность поляков созвучна принятому закону.

Закон имеет и «антиеврейскую часть», включая положения о наказании за преднамеренное использование термина «польские лагеря смерти», и вводит запрет на обвинение Польши и поляков в преступлениях против евреев и в пособничестве нацистской Германии. Наказание – до трёх лет лишения свободы.

В СМИ Украины «антиеврейская» часть закона до последнего момента оставалась в тени. Однако международный скандал разразился, разумеется, именно из-за этой части. Израиль объявил, что закон будет препятствовать «высказыванию правды о холокосте» и вознамерился принять свой закон, согласно которому польский закон можно будет рассматривать как попытку оспорить холокост. В свою очередь США отметили, что польский закон может быть угрозой для свободы слова и предложили его изменить. ОБСЕ предложила президенту Дуде наложить на закон вето…

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» была «очень удивлена резким тоном заявления Госдепартамента США». Однако заявлением президента Украины удивлена не была, если вообще его заметила. А Порошенко выразился так: «Глубоко обеспокоен… Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми... Призываю Польшу к объективности и диалогу. Только вместе победим». Более внятно выразились сопредседатели депутатской группы Рады по связям с Польшей: «Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами…» Это «удар в спину». И главное: «Для нас неприемлемо применение в законе термина «украинские националисты» для обозначения тех, кто совершил преступления против поляков».

2 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разъяснил, что закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание «бандеровской идеологии» и распространение фактов об участии поляков в холокосте, необходим для противодействия лжи по приписыванию преступлений против евреев невиновным людям. 3 февраля председатель постоянного комитета Совета министров Польши Яцек Сасин заявил, что правительство открыто для разговора с Израилем и США относительно нового польского закона об Институте национальной памяти.

Своя правда

Вероятно, в Польше, как и на Украине, есть те, кто недоволен сложившимся положением. Однако пасовать в начатой игре уже никто не хочет. Каждый стоит на своём. Вполне определённо эту мысль выразил сотрудник Польского института международных отношений доктор Лукас Ясина: «Существует огромная проблема с польско-украинским историческим диалогом, который мы не можем решить. Независимо от того, кто породил конфликт, обе стороны должны его разрешить. Но на данный момент никто не собирается отступать».

В Польше антиукраинский тренд налицо. Куда ни взгляни. Морское пароходство Польши надумало дать ряду новых своих кораблей имена городов, явно не без намёка: «Тернополь», «Львов»… Привет и Литве: «Вильнюс»... В недрах Сейма уже готово обращение в Совет Безопасности ООН о признании геноцидом событий на Волыни в 1943 году, с осуждением Бандеры и ОУН-УПА на мировом уровне.

На Украине политики судорожно пытаются «дать достойный ответ». Однако с этим на Украине проблема. Попытки именно судорожные. То кто-то из Рады предлагает ввести санкции против обладателей Карты поляка – против украинских граждан польской национальности, которые в Польше обладают значительными преимуществами относительно прочих граждан Украины. То в Тернополе горсовет 2 февраля принимает решение: на всех торжественных мероприятиях вместе с украинским флагом поднимать и чёрно-красный флаг УПА (запрещена в РФ. – Ред.). То вот экс-министр обороны Кузьмук заявляет, что миллион двести тысяч украинцев – «это пятый украинский фронт… И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных».

По сути

По сути, Украине нечем отбиться, кроме как фантастическими колами Кузьмука. Следующим шагом Польши может стать требование «заплатить». И Украине выставят счёт. Тем более в Польше не скрывают, что новый закон разработан по образцу израильского, который запрещает отрицание холокоста. Украина пока надеется, что в пристёжке с «антиеврейской частью» отменят или ослабят и «антиукраинскую». Однако надежда неосновательная.

О подоплёке «антиеврейской» части польского закона интересно мнение погружённого в тему Исраэля Шамира. Известный российско-израильский публицист на своей странице в ФБ пишет: «Евреи пытаются обчистить Польшу, но Польша не (с)дается. Польский парламент принял закон – три года тюрьмы тому, кто скажет, что поляки причастны к нацистским зверствам и в особенности к преследованию евреев. В Израиле – страшное возмущение. Как это – нельзя обвинить поляков? Всех можно… а поляков – нельзя? Возмущение и в США. Но речь идет не о морали, а о бабле. Еврейские организации научились выкачивать деньги… Норман Финкельштейн посвятил этой теме книгу "Индустрия холокоста", где он рассказывает, как еврейские организации вымогали деньги у швейцарцев и пр. Всего выкачали они около ста миллиардов долларов… И вот еврейские организации Америки решили обобрать Польшу. Они провели через свой ручной Конгресс США закон под названием JUST, Справедливость (H.R.1226), и требуют по нему многие миллиарды долларов от Польши… Я все жду, когда эти же еврейские организации вкатят счет России. Украине они уже готовят огромный счет».

О том, что суть польско-израильского конфликта лежит в материальной плоскости, говорит и польский сенатор Ян Жарин: «Первый вопрос – это, несомненно, закон реприватизации и проблема еврейской собственности, утраченной в 1939 году». Сенатор, сам того не ведая, подтверждает мнение Исраэля Шамира, когда тот говорит про «счёт России». Ян Жарин желает, чтобы ответственность за холокост с Третьим рейхом разделила бы и… Советская Россия. Логика: «Ответственным был Третий рейх, но соотвественна (косвенно) Советская Россия из-за пакта Риббентропа – Молотова, который открыл путь для немцев, чтобы занять значительную часть старого континента».