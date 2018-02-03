Бандеровцы получили «удар в спину» от поляков. И стали готовить следующий

В непростой ситуации оказалась нынешняя Украина, воспевающая Бандеру, Шухевича, УПА* и прочих «бандеровцев». 26 января польский Сейм (нижняя палата парламента страны) принял законопроект об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает, помимо прочего, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет за отрицание преступлений украинских националистов и «бандеровскую пропаганду».

- Жаль, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы общего исторического прошлого продолжают политизироваться, - в тот же день отреагировали в МИД Украины и посоветовали Сенату Польши, верхней палате парламента, «проявить политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений».

Однако Сенат советам МИД Украины не внял, мудрость не проявил и в ночь на четверг 1-е февраля также принял этот закон большинством голосов. И теперь для вступления документа в силу надо, чтобы его подписал президент Анджей Дуда.

В Киеве по этому поводу устроили настоящую истерику, назвав законопроект «покушением на братство», предательством, «ударом ножом в спину» и еще употребили целую кучу иных эпитетов. Причем, на всех уровнях, начиная от общественников-националистов и до находящегося в президентском кресле Петра Порошенко, включая депутатов и членов правительства Украины.

- Принятый закон не соответствует принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Хочу призвать Польшу к объективному диалогу. Мы можем победить только вместе, - заявил Порошенко на сайте президента Украины и отметил, что он «глубоко стурбований (озабоченный)» и считает закон неприемлемым и необъективным. В комментариях, кстати, его тут же спросили, не ошибся ли он в написании слова «стурбований».

А сопредседатели депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий объяснили, почему воспринимают этот закон, как «болезненный удар в спину».

- Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами, - буквально возопили они.

- Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-то нации преступными ведёт в никуда, - отреагировал на польский закон в своем микроблоге министр иностранных дел Украины Павло Климкин. И, как всегда, сел в лужу. Потому что отождествил понятия «украинский народ» и «украинская нация» с «украинскими националистами». По логике Климкина, кто не бандеровец, тот не украинец. И это не говоря уже о том, что этот человек вместе с другими украинскими политиками не перестает называть преступными народы страны-соседа, которую они еще именуют «страной-агрессором».

Новый польский закон действительно небезупречен. Напрочь отрицая преступления против человечности, действительно совершенные польскими властями в первой половине 20-го века, например, умерщвление от 70 до 100 тысяч пленных красноармейцев, он выдает польскому государству абсолютную индульгенцию и мало способствует торжеству исторической правды. Чего греха таить, время было такое, что у каждого государства были свои, запятнанные кровью страницы истории в тот период. Но вместо признания совершенных ошибок, анализа происходившего, взаимного прощения, этот закон предоставляет только одному государству право на установление исключительно ему угодной «правды».

Однако, вместо того, чтобы начать работу в этом направлении, на Украине решили выдать Польше «ответку» за «предательство». В Тернополе и Львове местные власти в ответ решили узаконить красно-черный флаг УПА – вооруженной структуры Организации украинских националистов (ОУН*), тех самых «бандеровцев». И теперь эти флаги будут вывешиваться на всех зданиях официальных структур по праздничным и памятным датам вместе с государственным флагом Украины. Спикер Верховной Рады Украины (ВРУ) Парубий поручил комитету ВРУ подготовить ответный законопроект на антибандеровский закон Польши. А свидомая общественность требует от украинского парламента принять закон о польской оккупации и преступлениях Польши на Украине.

Так, еще недавно дружественная Польша теперь становится не меньшим врагом для украинских патриотов, чем извечный противник – москальская Россия. И это в традициях «щирых незалежников» - обвинять в любых грехах тех, кто их по какой-то причине перестал устраивать. Так что, можно посоветовать озаботиться заранее Франции (французский контингент в Одессе и Крымская война), англичанам (Крымская война), немцам (хозяйничали на Украине в период Гражданской войны и дошли аж до Кубани), шведам (что там Карл XII под Полтавой делал, оккупант), туркам, к которым тот самый Карл бежал после Полтавы и укрылся в их владениях, бывших, в том числе на территории нынешней Украины, иранцам (знаменитая в украинских учебниках украино-персидская война с Дарием, грекам, оккупировавшим Древний Крым. И всем остальным, которые если и не оккупировали сами, то помогали оккупантам или просто не помогали украинцам, а потому – виновны.

Остается только догадываться, с какой скоростью вырвавшиеся в европейскую Польшу заробитчане вернутся на свою Родину в случае принятия такой «ответки» в Киеве. При всем при том, что Польше сейчас очень нужны украинские сантехники и прочие гастарбайтеры (польские сантехники трудятся в странах Старой Европы), новые нацисты из Украины поляков уже очень сильно раздражают своим культом убийц, предателей, коллаборационистов и т.д. И паны могут преподать своим бывшим хлопам быстрый, жесткий и очень болезненный урок. Который в Киеве назовут очередным «ударом ножом в спину».

*запрещенный в РФ организации