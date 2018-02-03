Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Единство под "Смуглянку"
«Насилие порождает насилие»: в Италии местный житель открыл стрельбу по мигранта...
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмови...
Украинскую экономику сгубили антироссийские санкции
Главная / В России

Бандеровцы получили «удар в спину» от поляков. И стали готовить следующий

03 февраля 2018, 16:24  •  721 • В России

В непростой ситуации оказалась нынешняя Украина, воспевающая Бандеру, Шухевича, УПА* и прочих «бандеровцев». 26 января польский Сейм (нижняя палата парламента страны) принял законопроект об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает, помимо прочего, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет за отрицание преступлений украинских националистов и «бандеровскую пропаганду».

- Жаль, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы общего исторического прошлого продолжают политизироваться, - в тот же день отреагировали в МИД Украины и посоветовали Сенату Польши, верхней палате парламента, «проявить политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений».

Однако Сенат советам МИД Украины не внял, мудрость не проявил и в ночь на четверг 1-е февраля также принял этот закон большинством голосов. И теперь для вступления документа в силу надо, чтобы его подписал президент Анджей Дуда.

В Киеве по этому поводу устроили настоящую истерику, назвав законопроект «покушением на братство», предательством, «ударом ножом в спину» и еще употребили целую кучу иных эпитетов. Причем, на всех уровнях, начиная от общественников-националистов и до находящегося в президентском кресле Петра Порошенко, включая депутатов и членов правительства Украины.

- Принятый закон не соответствует принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Хочу призвать Польшу к объективному диалогу. Мы можем победить только вместе, - заявил Порошенко на сайте президента Украины и отметил, что он «глубоко стурбований (озабоченный)» и считает закон неприемлемым и необъективным. В комментариях, кстати, его тут же спросили, не ошибся ли он в написании слова «стурбований».

А сопредседатели депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий объяснили, почему воспринимают этот закон, как «болезненный удар в спину».

- Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами, - буквально возопили они.

- Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-то нации преступными ведёт в никуда, - отреагировал на польский закон в своем микроблоге министр иностранных дел Украины Павло Климкин. И, как всегда, сел в лужу. Потому что отождествил понятия «украинский народ» и «украинская нация» с «украинскими националистами». По логике Климкина, кто не бандеровец, тот не украинец. И это не говоря уже о том, что этот человек вместе с другими украинскими политиками не перестает называть преступными народы страны-соседа, которую они еще именуют «страной-агрессором».

Новый польский закон действительно небезупречен. Напрочь отрицая преступления против человечности, действительно совершенные польскими властями в первой половине 20-го века, например, умерщвление от 70 до 100 тысяч пленных красноармейцев, он выдает польскому государству абсолютную индульгенцию и мало способствует торжеству исторической правды. Чего греха таить, время было такое, что у каждого государства были свои, запятнанные кровью страницы истории в тот период. Но вместо признания совершенных ошибок, анализа происходившего, взаимного прощения, этот закон предоставляет только одному государству право на установление исключительно ему угодной «правды».

Однако, вместо того, чтобы начать работу в этом направлении, на Украине решили выдать Польше «ответку» за «предательство». В Тернополе и Львове местные власти в ответ решили узаконить красно-черный флаг УПА – вооруженной структуры Организации украинских националистов (ОУН*), тех самых «бандеровцев». И теперь эти флаги будут вывешиваться на всех зданиях официальных структур по праздничным и памятным датам вместе с государственным флагом Украины. Спикер Верховной Рады Украины (ВРУ) Парубий поручил комитету ВРУ подготовить ответный законопроект на антибандеровский закон Польши. А свидомая общественность требует от украинского парламента принять закон о польской оккупации и преступлениях Польши на Украине.

Дмитрий Медведев: Рассматривали постановление под номером 666 и почувствовали землятресение

Так, еще недавно дружественная Польша теперь становится не меньшим врагом для украинских патриотов, чем извечный противник – москальская Россия. И это в традициях «щирых незалежников» - обвинять в любых грехах тех, кто их по какой-то причине перестал устраивать. Так что, можно посоветовать озаботиться заранее Франции (французский контингент в Одессе и Крымская война), англичанам (Крымская война), немцам (хозяйничали на Украине в период Гражданской войны и дошли аж до Кубани), шведам (что там Карл XII под Полтавой делал, оккупант), туркам, к которым тот самый Карл бежал после Полтавы и укрылся в их владениях, бывших, в том числе на территории нынешней Украины, иранцам (знаменитая в украинских учебниках украино-персидская война с Дарием, грекам, оккупировавшим Древний Крым. И всем остальным, которые если и не оккупировали сами, то помогали оккупантам или просто не помогали украинцам, а потому – виновны.

Остается только догадываться, с какой скоростью вырвавшиеся в европейскую Польшу заробитчане вернутся на свою Родину в случае принятия такой «ответки» в Киеве. При всем при том, что Польше сейчас очень нужны украинские сантехники и прочие гастарбайтеры (польские сантехники трудятся в странах Старой Европы), новые нацисты из Украины поляков уже очень сильно раздражают своим культом убийц, предателей, коллаборационистов и т.д. И паны могут преподать своим бывшим хлопам быстрый, жесткий и очень болезненный урок. Который в Киеве назовут очередным «ударом ножом в спину».

*запрещенный в РФ организации

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

721
Источник
Похожие новости
03 февраля 2018, 13:09
СБУ: На Украине задержан экс-замминистра спорта Крыма
02 февраля 2018, 20:54
Зампредседателя ЦИК Булаев: «Есть недопонимание по зарубежным счетам кандидата от КПРФ»
03 февраля 2018, 21:09
«Я против революции»: Ксения Собчак — в интервью RT

02 февраля 2018, 20:54
Николай Булаев: Если подписи поддельные - это уголовное преступление
03 февраля 2018, 22:54
Единство под "Смуглянку"
03 февраля 2018, 16:24
Бандеровцы получили «удар в спину» от поляков. И стали готовить следующий
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
04 февраля 2018, 00:24
«Безоговорочный поджог»: в УПЦ раскрыли обличающие радикалов детали пожара во львовск...
04 февраля 2018, 00:24
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-...
04 февраля 2018, 00:24
Эффект бумеранга: как антироссийские санкции ударили по экономике Украины
04 февраля 2018, 00:24
«Насилие порождает насилие»: в Италии местный житель открыл стрельбу по мигрантам из ...
04 февраля 2018, 00:24
«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 января 2018, 05:28
"Национальные дружины". То, чего вам не показали
30 января 2018, 16:39
Почему нас боятся, а мы нет
01 февраля 2018, 02:39
Сок в лицо и удар в челюсть
30 января 2018, 10:09
Не будем плестись в хвосте обстоятельств: Ответ на санкции США найдут русские военные
31 января 2018, 18:39
Когда Путин нанесёт удар?
28 января 2018, 12:39
За одну ночь Тегеран оказался полностью погребен под снегом - фото, видео
31 января 2018, 15:24
Индия угрожает России, или О нелёгкой судьбе FGFA
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.