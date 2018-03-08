Бандеровцы планируют блокировать выборы президента России на Украине

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Ультранационалистические радикалы угрожают гражданам России, проживающим на территории Украины и желающим голосовать на выборах 2018 года, "коридорами позора".

Украинские радикалы ультраправого толка угрожают сорвать выборы президента России, проводимые на территории их страны. Для этой цели бандеровцы намерены блокировать избирательные участки для голосования российских граждан, созданные на территории посольства и других дипломатических объектов.

Сверх того, для наших соотечественников, проживающих на Украине, но планирующих отдать свой голос за одного из кандидатов на предстоящих выборах, радикалы намерены создать своеобразные "коридоры позора".

Под меморандумом, декларирующим намерение сорвать выборы президента России, подписалось сразу несколько крупных украинских радикальных движений и организаций. В нем говорится, что все они считают проведение чего-то подобного на территории Украине "недопустимым".

"Националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины", - цитирует документ телеканал "112 Украина".