Бандеровцам дали шанс «взять» Киев

С собой на переговоры в Париж Владимир Зеленский – от греха подальше, - прихватил главу МВД Авакова, чтобы не оставлять его в Киеве «на хозяйстве». Понятно, что никто из российской делегации за один стол с Аваковым не сядет – для Кремля министр слишком «токсичная» фигура. А взял его Зеленский с собой, следуя древней мудрости – держи врагов своих к себе как можно ближе. И как было не взять, когда 70 процентов нынешних майданщиков – бойцы «Национального корпуса» Билецкого, верные аваковцы!

Последние месяцы Аваков вёл себя тише воды и ниже травы, практически устранившись из публичного пространства. Между тем, об его увольнении даже речи не шло, хотя и для Коломойского, и для Зеленского, могущественный Аваков продолжал оставаться прямой и явной угрозой. Казалось, министр решает для себя что-то важное, поэтому и не делает публичных заявлений, стараясь держаться в тени и вообще помалкивать. Но вот у президентской администрации собрались протестующие в связи с парижским саммитом – и больше всего палаток установили бойцы из «Национального корпуса», подконтрольной Авакову структуры, во главе которой стоит «белый вождь» Билецкий. Кстати, оба они – и Билецкий, и Аваков, - земляки, харьковчане. С давних пор помогали друг другу подниматься к вершинам власти, проворачивая всякие тёмные делишки. Так что Зеленский, увозя Авакова в Париж, чтобы тот находился на короткой привязи под присмотром у его подручных, догадывался о неких вероятных демаршах своего министра. Но в том-то и дело, что Авакова он увёз, но ближайший приспешник главы МВД Билецкий остался в Киеве, и сейчас «рулит» там майданом. И что же выходит, майдан против Зеленского устраивала не столько троица заединщиков в лице Порошенко, Тимошенко и Вакарчука, сколько Аваков с Билецким? Всё-таки зря Зеленский потащил Авакова в Париж. Министр, как официальный член делегации, теперь будет в курсе всего происходящего, причём в режиме реального времени. А это значит, что и националисты узнают о «зраде» Зеленского ещё до того, как его самолёт приземлится в Борисполе, и смогут действовать на опережение. Так что Зеленский может вернуться в Киев уже в новом для себя статусе – бывшего главы государства. А власть на Украине поделят Аваков с Билецким.