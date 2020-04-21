«Бандеровское подполье» призывает к объединению с Россией

Украина пора менять внешнеполитические ориентиры, налаживать и углублять взаимоотношения с Белоруссией и Россией.Об этом в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявила бывший советник президента Украины Виктора Януковича, депутат ВР VII созыва Анна Герман.Она призвала не обращать внимание, на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который хочет взять под контроль границу ЛДНР, а потом провести выборы, что противоречит алгоритму, прописанному в Минских соглашениях.«Вы знаете, мне жаль очень это говорить, но слова нашего президента уже девальвированы очень сильно, больше, чем гривна в Украине. К сожалению, столько заявлений, и таких разных, таких нелогичных, было сделано, это подорвало доверие к тем людям, которые пришли к власти. Уже никто не обращает внимания на эти заявления», – сказала Герман.Он считает, что нужно проводить новую внутреннюю и внешнюю политику и возвращаться к многовекторности.«И нужно делать все, чтобы у нас с партнерами были хорошие отношения. Потому что когда я слышу о том, что Украина выступает за введение санкций против Белоруссии, то я думаю: слушайте, друзья, зима же недалеко, и может так случиться, что нам нужна будет помощь наших соседей. Может, нам сейчас стоит подумать об этом? С какими же мы глазами пойдем к той же Белоруссии за помощью, если мы сегодня говорим о санкциях против нее?», – недоумевает политик.По ее убеждению, Украина также должна искать пути урегулирования отношений с Россией.«Времена такие идут, что нашим народам нужно думать об объединении. Только вместе мы сможем выживать, как в семье, когда в трудные времена выживали многодетные, где было много сил. Если бессмысленно продолжим идти по навязанному нам пути противостояния с соседями, будет только хуже», – резюмировала Герман.Примечательно, что будучи членом Партии регионов, считавшейся в той или иной мере выразителем интересов Юго-Востока, уроженка Галичины Анна Герман не скрывала симпатий к лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу, за что ее даже называли «бандеровским подпольем» регионалов». Но в итоге Герман, по сути, оказалась более пророссийской, чем ряд ее бывших коллег по партии, многие из которых после майдана-2014 стали спонсорами карательных батальонов и проводниками русофобской политики.