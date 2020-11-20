Бандеровец Корчинский на украинском телевидении оправдал убийства журналистов

Отношение «самостийных» украинцев к жителям Донбасса известно давно: они подлежат уничтожению, так как не согласны жить в соответствии с правилами бандеровского режима. Это никого уже не удивляет.Но, оказывается, по их мнению, точно так же следует поступать с журналистами, имеющими свою точку зрения на происходящее на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала «Магнолия ТВ» бывший лидер группировки УНА-УНСО (запрещена в России) Дмитрий Корчинский.Пропаганда не менее опасная вещь, чем прямая агрессия, а потому «пропагандист на телеканале Медведчука» заслуживает смерти так же, как ополченец Донбасса, считает он.«Если мы стреляем в их солдата, то мы должны с таким же воодушевлением стрелять и в московского пропагандиста, который работает на телеканале «NewsOne», – заявил Корчинский.Трудно даже представить, какие реки крови прольются, если такие выродки окажутся у власти. Как заметила президент «Женского политического клуба» Елена Маркосян, для украинских националистов «московским пропагандистом» является любой человек, даже просто нейтрально отзывающийся о России.В нормальной стране человек с такими взглядами давно уже сидел бы в тюрьме. Но в Незалежной свои законы – бандеровцы ничего не боясь высказывают человеконенавистнические взгляды по телевидению. Неужели киевская власть не понимает, к чему это может привести? А если понимает, почему не принимает никаких мер? Ведь потом может оказаться уже поздно…