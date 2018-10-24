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Бандерофрения: Депутат Рады Украины устроил эффектное представление на заседании по Азовскому морю - видео
24 октября 2018, 18:39 • 97 • Политика
Депутат Рады сорвал заседание Российско-украинской комиссии, устроив сцену прямо во время заседания.
Депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров устроил представление на заседании Российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях.
Сорвать обсуждение проблем рыболовства в Азовском море попытался скандально известный депутат из пропрезидентской фракции украинского парламента «Блок Петра Порошенко» и крымско-татарский активист Рефат Чубаров. Вначале он громко возмущался и размахивал листами со своего места, а затем вскочил с него, продолжая кричать и размахивать листами. Комиссии пришлось объявить перерыв, а в зал были вызваны сотрудники Службы безопасности Украины.
Вспышку гнева украинского парламентария вызвало присутствие в комиссии главы российской делегации и Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игоря Рулева, который въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.
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