Бандерофрения: Депутат Рады Украины устроил эффектное представление на заседании по Азовскому морю - видео

Депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров устроил представление на заседании Российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях.

Сорвать обсуждение проблем рыболовства в Азовском море попытался скандально известный депутат из пропрезидентской фракции украинского парламента «Блок Петра Порошенко» и крымско-татарский активист Рефат Чубаров. Вначале он громко возмущался и размахивал листами со своего места, а затем вскочил с него, продолжая кричать и размахивать листами. Комиссии пришлось объявить перерыв, а в зал были вызваны сотрудники Службы безопасности Украины.

Вспышку гнева украинского парламентария вызвало присутствие в комиссии главы российской делегации и Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игоря Рулева, который въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

«Здесь сидит преступник, он въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником», - кричал, размахивая руками, Чубаров. «Бандерофрения?» - прокомментировал неадекватное поведение депутата журналист и политолог Виталий Третьяков.