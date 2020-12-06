Бандеро-армяне бьют тревогу: Карабах войдёт в состав России

Российский миротворческий контингент сулит Нагорному Карабаху судьбу Абхазии или Южной Осетии, а то и вовсе вхождение в состав России как субъекта РФ.Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил иммиграционный адвокат, эксперт «Киевстратпро» Арам Асрян.«Азербайджан сегодня находится в той же самой ловушке, что и Грузия. Как в своё время российские миротворцы наказали грузин, так они же завтра накажут и азербайджанцев.Уже сегодня с уверенностью можно констатировать, что в недалёком будущем жители Нагорного Карабаха, кроме армянских паспортов, которые они уже имеют, массово получат российские паспорта, после чего Нагорный Карабах либо постигнет судьба Абхазии и Южной Осетии, либо и вовсе войдёт в состав России как очередной субъект РФ. Кстати, русский язык уже тоже будет официальным в Арцахе как второй государственный», – сказал Асрян.«Таким образом, можно констатировать, что большего вреда своему народу, чем тот, который есть сейчас, президент Азербайджана принести не смог бы. Если до 10 ноября, с точки зрения президента Азербайджана, оккупантами были армяне, и это ему не нравилось, то сегодня это – Россия, но против России, как я понимаю, никто не возражает», – возмутился представитель экзотичного бандеро-армянского движения.