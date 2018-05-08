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«Бандера уже на Крещатике»: Накануне 9 мая в центре Киева появился портрет пособника нацистов

08 мая 2018, 16:24  •  62 • В России

Киевские власти продолжают издеваться над Днем Победы. Накануне праздника в Киеве открылась выставка, посвященная «украинцам, которых не сломили нацистские концлагеря». Первым в этом ряду стоит портрет… нацистского пособника Степана Бандеры.

«Бандера уже на Крещатике» - радостно анонсировал выставку Владимир Вятрович, возглавляющий Институт национальной памяти (который историки давно называют «институтом национального беспамятства») и отвечающий сегодня на Украине за переписывание истории и обеление боевиков из ОУН-УПА, которые "прославились" кровавым террором гражданского населения, а также сотрудничеством с нацистской Германией.

В то же время почитатели жизни и «творчества» Степана Бандеры все время апеллируют к тому, что во время войны немцы отправили его в концлагерь Заксенхаузен, а это, мол, делает идеолога украинского национализма чуть ли не антифашистом.

- Летом 1941 года украинские националисты во главе с Бандерой и Стецько объявили о создании «независимого украинского государства», не согласовав это со своими друзьями из Третьего рейха, - рассказал «Комсомолке» глава общественной организации «Историческое сознание» Денис Ахременко. - Безусловно, Гитлеру это не понравилось и было отдано распоряжение отправить этих двоих в концлагерь. Но там он достаточно комфортно себя чувствовал: прогуливался по окрестностям, выходил в город, встречался с женщинами определенного поведения и близкими. Дело в том, что Бандера был агентом немецкой разведки «Абвер» еще с 1929 года. После освобождения в 1944 году, по показаниям офицера «Абверкоманды-202» Зигфрида Мюллера, помогал готовить немцам диверсантов против Красной Армии. О том, что Бандера — их агент, следует и из показаний верхушки «Абвера». Поэтому считать его каким-то мучеником фашизма кощунственно...

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