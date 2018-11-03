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Бандера прийде, газ добуде!

03 ноября 2018, 14:09  •  163 • В России

Это для обычных людей 1 апреля наступает строго по календарю, а вот у наших юго-западных соседей им может стать любой день абсолютно каждого месяца. Именно такое впечатление оставляет последнее, на данный момент, официальное выступление украинской компании «Укргаздобыча» на своей странице в «Фейсбуке».

Совсем недавно украинская сторона провела в Берлине ряд переговоров и договорилась о закупке новых буровых установок, которые позволят нарастить добычу газа на территории Незалежной. Восемь таких установок должны поступить компании до конца нынешнего года. И в «Укргаздобыче» решили объявить конкурс для присвоения этим установкам имен собственных. Причем, объявили, что выбирать надо из числа исторических личностей, которые боролись за «независимость Украины». В окончательный список попали Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Даниил Галицкий, Иван Серко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Храбрый и Максим Железняк. На две фамилии больше, чем придет буровых. Ну, аутсайдеры могут подождать и пару следующих установок.

В принципе, ничего особенного в этом нет. Имена собственные имеют и корабли, и самолеты во многих странах мира, в том числе, и в России. Есть такое явление в знак увековечивания памяти выдающихся личностей. Но на Украине этому процессу придали особый смысл и ожидания чуда.

- Новые установки позволят поднять скорость бурения до невиданных для нас ранее космических показателей и впоследствии ускорить добычу природного газа, - сказано в официальном пресс-релизе компании и особо подчеркивается, что эти личности и «не думали, что в 21 веке продолжат борьбу за независимость Украины».

Это уж точно. Богдан Хмельницкий вряд ли думал оказаться в одной компании с Бандерой, которого, будь они современники, наверное, придушил бы собственными руками. Или с предателем и изменником Мазепой. Но у нынешней Украины свои, очень особенные герои.

Но особо умиляет в этой истории совершенно другой факт. Присвоение собственных имен, по мысли украинского менеджмента, должно повысить эффективность и производительность буровых установок.

- У нас появилась такая гипотеза: если дать новым установкам названия в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз, - зафиксировали свою суперидею менеджеры «Укргаздобычи» в собственном пресс-релизе, который начинается со слов: «Каждый по-своему борется за независимость Украины». Гипотеза, по-настоящему достойная борцов за незалежность психиатрической лечебницы.

Одним словом, Бандера прийде, газ добуде! И Мазепа.

Осталось лишь выяснить, чья производительность больше – Бандеры или Мазепы.

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