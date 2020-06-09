Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
Главная / Политика

Бандера, подвинься. В Киеве предложили канонизировать Флойда

09 июня 2020, 04:00  •  64 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Бандеры, назвав его в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, а также объявить неделю траура. Бандера, подвинься.
В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда, - пишет Кива в Telegram.
Он также призвал главу так называемой Православной церкви Украины Епифания канонизировать "невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания.
От правительства Украины Кива ждёт перечисления 10 млн долларов семье Флойда, а также включения имени афроамериканца в список "Небесной сотни". Последнее предложение украинский депутат объяснил тем, что скончавшийся своей смертью спровоцировал "революцию достоинства в США", пишут украинские СМИ.

Напомним, что Флойд погиб во время задержания. Полицейский придавил ему горло коленом, лишив воздуха. Гибель афроамериканца спровоцировала массовые акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки. Под предлогом протестов американцы грабят магазины и сжигают машины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 22:00
"Да плевать!" Михеев вскрыл тайный смысл "дикого замеса" в США
08 июня 2020, 22:00
"Идентификация... до скотского положения": Розенбаум назвал "нехорошим делом" закон о регистре
09 июня 2020, 00:00
Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу
09 июня 2020, 00:00
"Одинокие пенсионеры" подъехали. Появились вбросы об агитации перед голосованием по поправкам
09 июня 2020, 03:00
Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии
09 июня 2020, 03:01
«Мне кажется, что мы движемся к победе над коронавирусом»
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 23:55
«Нет чудодейственного рецепта»: как в США на фоне протестов готовится возможная рефор...
09 июня 2020, 00:00
Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу
09 июня 2020, 00:00
"Одинокие пенсионеры" подъехали. Появились вбросы об агитации перед голосов...
09 июня 2020, 01:00
Лукашенко объявил «предвыборную войну на уничтожение» (Руслан Осташко)
09 июня 2020, 03:00
Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
07 июня 2020, 01:00
Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромными тиражами
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.