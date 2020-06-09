Бандера, подвинься. В Киеве предложили канонизировать Флойда

В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда, - пишет Кива в Telegram.

Он также призвал главу так называемой Православной церкви Украины Епифания канонизировать "невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания.

От правительства Украины Кива ждёт перечисления 10 млн долларов семье Флойда, а также включения имени афроамериканца в список "Небесной сотни". Последнее предложение украинский депутат объяснил тем, что скончавшийся своей смертью спровоцировал "революцию достоинства в США", пишут украинские СМИ.



Напомним, что Флойд погиб во время задержания. Полицейский придавил ему горло коленом, лишив воздуха. Гибель афроамериканца спровоцировала массовые акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки. Под предлогом протестов американцы грабят магазины и сжигают машины.