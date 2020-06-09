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Бандера, подвинься. В Киеве предложили канонизировать Флойда
09 июня 2020, 04:00 • 64 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Бандеры, назвав его в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, а также объявить неделю траура. Бандера, подвинься.
Он также призвал главу так называемой Православной церкви Украины Епифания канонизировать "невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания.
От правительства Украины Кива ждёт перечисления 10 млн долларов семье Флойда, а также включения имени афроамериканца в список "Небесной сотни". Последнее предложение украинский депутат объяснил тем, что скончавшийся своей смертью спровоцировал "революцию достоинства в США", пишут украинские СМИ.
Напомним, что Флойд погиб во время задержания. Полицейский придавил ему горло коленом, лишив воздуха. Гибель афроамериканца спровоцировала массовые акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки. Под предлогом протестов американцы грабят магазины и сжигают машины.
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