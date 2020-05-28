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Банда выгораживает Киев в деле о крушении MH17 - Баранец

28 мая 2020, 20:55  •  131 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом заявил, что банда выгораживает Киев в деле о крушении MH17, подразумевая комиссию по расследованию катастрофы из Нидерландов.
В российском МИД выразили надежду, что суд в Нидерландах всё-таки назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении и обратит внимание на многочисленные недостатки в проведении следствия. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом назвал такие надежды абсолютно наивными.
"Какая бы комиссия ни заседала по MH17, какая бы комиссия, кто бы в её состав ни входил, без России, позиция которой тоже должна быть учтена, она будет откровенно антироссийской, откровенно мошеннической и откровенно политизированной. Если мы за несколько лет не подступились даже на миллиметр к правде, и ещё даже комиссию не назначили, Россию назначили убийцей этого самолёта, то о какой объективности здесь мы можем говорить? Сегодня все международные вопросы политизированы фактически, и уж в отношении боинга это проявляется в наивысшей степени", - считает Баранец.
Он обратил внимание на то, что вся нидерландская позиция полностью построена на защите украинской позиции. Более того, следствие даже подтасовывает умышленно факты, которые российская сторона представляла, чтобы выгородить украинцев, уверен Баранец.
"Тут и к бабке не надо ходить, это и двоечнику понятно. Любые объективные факты, которые будут доказывать причастность Украины к этой трагедии, голландская сторона будет выгораживать. Ну а как по-другому поступают в банде, а? Они ж своих, замазанных никогда не сдают. Здесь мы в данном случае имеем точно такой же факт", - подчеркнул обозреватель.
Баранец добавил, что поменять ситуацию может только правда, но она, к сожалению, забетонирована толстенным слоем асфальта, который "нагородили" и голландцы, украинцы, и англичане.
"В общем-то, этот слой нагородили все страны, которые выступают с откровенно антироссийской позиции. Им не нужно никакое оправдание России. Россия виновата, она назначена преступницей, и они будут делать всё, чтобы доказать это любыми фактами. То ли ложью, то ли подкупом, то ли инсинуацией, то ли манипуляцией. Они будут всё равно запихивать этот свой гнусный вывод в эту воронку. Никаких надежд. Вы знаете, нам, россиянам, это уже надоело", - заключил эксперт.

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