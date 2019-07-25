Банда, гэть! • 81 • Аналитика









Неоднозначно все.



Но начать реально хочется не с тех, кто прошел, а с тех, кто НЕ прошел. Это очень показательный список, как ни крути его и как ни поворачивай. И говорит очень о многом.



Но начну я все-таки с электората, то есть с тех, кто голосовал.



Сейчас уже можно сказать, что на выборы пришел каждый второй. Это неплохо. А когда смотришь на результаты, становится понятно, что на выборы пошли те, кого максимально достали за предыдущие годы правления.



Ничем иным такую оглушительную оплеуху партии власти я объяснить не могу. Реально, на выборы пошли те, кто ранее выписал билет до Испании Петру Порошенко. А кого все почти устраивало, остались дома, либо, как вариант, были на заработках в Европах. Вполне возможен и такой вариант, кстати.



Прямо «Россия наоборот» эта Украина получается.



Но само по себе то, что отдельно взятый народ проголосовал против партии власти и выбрал другую (мы пока не говорим, насколько она хороша или плоха), – это достижение.



Мы, конечно, посмотрим, как у нас дело будет обстоять в 2021 году, и как «партия тех и этих», в смысле, «Единая Россия», принявшая в свое царствование столько мудрых и полезных законов для российского народа, будет что-то обещать… Интересно заранее.



Но да ладно, Россия не Украина и наоборот, у нас главное – стабильность, у них – поиск вариантов. А пока мы блаженствуем в стабильности, а соседи ищут эти самые варианты, верхушки что у нас, что у них продолжают жрать в три горла.



Постоянство – признак мастерства.



Что показали выборы на Украине?



В первую очередь они показали то, что реально выбор делал народ. Народ, который реально наелся некоторыми вещами типа «Украина понад усе» и прочими криками, народ, который хочет чего-то еще.





А чего не хочет украинский электорат?



Украинцы в первую очередь выразили полное недоверие тем, кто сегодня правит Украиной.



В первую очередь это банда, именуемая "Украинской стратегией Гройсмана", которая так хорошо поработала, что электорат сказал «Банду гэть!» не только самому Гройсману, но и его министрам. Лилия Гриневич, Александр Саенко, Евгений Нищук, Павел Петренко пролетели мимо трибуны в Раде как… Ну просто пролетели.



Более того, бывшие от «Партии регионов», нынешние оппозиционеры из «Оппозиционного блока» тоже не у дел.



Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Виталий Хомутынник, Евгений Геллер, Михаил Добкин, Татьяна Бахтеева, Татьяна Фарион, Геннадий Москаль…



«Допа» и «Гепа» — ну совсем уже показательно Харьков отвернулся от, казалось бы, «своих в доску». Харьковчане поняли, что доска иной раз бывает и такая… гробовая.



Национализм и все, что с ним связано, тоже надоело. Нет, не буду спорить, все эти крики молодых да глупых, факельные шествия, митинги – это все здорово. Это может быть даже красиво. Это заводит молодежь и толкает на… Толкает куда-то, короче.



Вот чтобы работать с молодежью было удобнее и не отвлекало нацдеятелей на всякие мелочи типа законотворчества, новая Рада обойдется без представителей правых сил.



Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Руслан Кошулинский, Богдан Бенюк, Татьяна Чорновил.



Честно, не ожидал. Ну как это так, основа мракобесия, простите, нацдостоинства – и вдоль Крещатика… С поникшим черно-красным флагом…



А за ними следом пойдут радикалы.



Олег Ляшко, Андрей Лозовой, Алена Кошелева, Денис Силантьев, Дмитрий Линько, Виктор Вовк, Сергей Скуратовский…



Господи, Ляшко не будет в Раде!!! Еврогомоинтеграция, на патриотических радикальных дрожжах замешенная, – и не будет! Радикалы тоже уходят…



Кстати, и не только они. На Западе с треском проиграли отстаивающие венгерские интересы братья Балога. С мандатом остался один, Виктор. Два (Павел и Иван) тоже все…



Кстати, к ним же можно отнести таких «новых украинских», как Михаил Саакашвили и Давид Сакварелидзе. Их «Новый рух» рухнул, похоронив под собой амбиции этих «украинцев».



Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Андрей Садовый, Оксана Сыроед, Олег Березюк, Юрий Береза, Надия Савченко, ее сестра Вера Савченко, Игорь Луценко…



Прямо хочется всплакнуть со словами: «Ну куда же вы? Как же без вас?»



А ведь вопрос не ради хохмы. Действительно, как? Совершенно серьезно, ведь стоит только вдуматься в смысл фразы «СОВСЕМ ДРУГАЯ РАДА Украины» – и начинаешь поневоле чесать в затылке.



А какая она?



А вот не знаю.



То, что не стоит ожидать разворота с объятиями, – это факт. Не будет его, потому что его просто пока не будет. К сожалению. Будут присматриваться, возможно, торговаться, но если и начнутся какие-то кардинальные сдвиги в сторону потепления отношений – не сегодня и не кардинальные.



То, что Зеленскому дали то, о чем он мечтать не мог, свершилось. Ему дали полный карт-бланш. И дал его украинский народ.



Вот тут, конечно, можно и поздравить народ. Это он себе наголосовал, а что – увидим.



Вообще, господин президент Зеленский при определенных раскладах может заполучить и конституционное большинство. То есть стать и хозяином Рады.



Для этого надо будет сделать совсем уж простые вещи: либо сагитировать под свои знамена самовыдвиженцев, либо договориться с тем же Вакарчуком («Голос»). Да и старая змея Юлия Владимировна с «Батькивщиной» пойдет на коалицию. И второй раз звать не надо будет.



Так что соорудить конституционное большинство из 300 голосов – это будет весьма несложно для Зеленского.



А вот тогда… А что тогда? А все тогда. Можно будет даже конституцию поменять совершенно спокойно. В какую-то, скажем так, более выгодную сторону.



Сейчас у Верховной Рады полномочия настолько широкие, что молодой и активный президент типа Зеленского может и захотеть что-то подрезать. Как это в Турции, например, Эрдоган сделал. Чего за примерами далеко ходить, правда?



А можно и не лишать Раду полномочий. Но для этого надо быть сильно уверенным в своих депутатах. А вот это, с моей колоколенки, сомнительное дело.



Все, кому не плевать в сторону Украины (а таких у нас все еще достаточно) помнят, как создавалась партия «Слуга народа». А создавалась она «на коленке», в крайне сжатые сроки, кандидатов по одномандатным округам было сложно найти, потому и брали тех, кто хоть как-то соответствовал, и, главное, был готов идти на выборы.



Вот это весьма такой себе нюанс, понятно. Эффективность законотворцев-«слуг» лично для меня выглядит весьма сомнительно. Но – это уже решено как бы, остается только посмотреть, насколько я ошибаюсь.



Верховная Рада Украины обладает весьма крутыми полномочиями. В ее компетенции утверждение премьера и выдвинутых им министров, утверждение силовых министров и министра иностранных дел, кандидатуры которых предлагает президент. В ведении Рады роспуск правительства, назначение и отставка главы СБУ, генпрокурора, главы Нацбанка, уполномоченного по правам человека, главы Антимонопольного комитета, главы Фонда госимущества и много кого рангом пониже.



К новому составу Рады придется присматриваться, и присматриваться внимательно. От этого зависит многое, и если мы понимали, чего можно ждать от старого состава, то вот в новом какие нам будут уготованы сюрпризы, пока сказать не берусь.



Вполне возможно, что на политическую сцену Украины выйдут такие личности, посмотрев на которых мы еще по Ляшко и Фарион завздыхаем. Вполне, если что, возможен и такой расклад. Надо быть внутренне готовым к такому парад-алле. Датские газовые игры. "Северный поток 2" ставят в очередь



Совершенно уверен в том, что никаких по первому времени поползновений в сторону России не будет. По нескольким причинам.



И главная – Медведчук в качестве посредника с Путиным. Да, он нардеп, он в Раде, наш президент фактически дал понять, что Медведчук «имеет доступ» в Кремль. Визит его и Бойко перед выборами был очень показателен, но…



Но 13% за хорошие отношения с Россией – это, наверное, максимум, что можно выжать из украинского электората. Справедливо, кстати. Мы проиграли войну за умы украинцев давно, и пока неясно даже, можно ли что-то сделать в этом направлении.



А по факту, Путин демонстрирует свою благожелательность в отношении Медведчука (почему, собственно, нет, если тот смотрит в сторону нормального союза с Россией) и весьма так холодно относится к Зеленскому.



И здесь президенту Украины негде маневрировать. Идти на поклон – пришибут свои и те, кто пока свои. «Слуги». Признание Донбасса? Федерализация? Признание все-таки русского языка вторым? Все из той же пачки. Если и можно что-то будет сделать, то весьма нескоро.



Так что пока президент Зеленский хоть и сформировал «свою» Раду, время покажет, насколько она реально «своя». А пока Зеленский чем-то схож с российским императором Павлом Первым. Тот тоже думал, что у него есть армия, тайная полиция, гвардия. А оно вон как вышло… Итак, выборы у соседей прошли. Вообще, от этих выборов очень сильно зависело, будут разворачивать баржу под сине-желтым флагом в сторону России или нет. Соответственно, и нам куда и на что смотреть дальше.Неоднозначно все.Но начать реально хочется не с тех, кто прошел, а с тех, кто НЕ прошел. Это очень показательный список, как ни крути его и как ни поворачивай. И говорит очень о многом.Но начну я все-таки с электората, то есть с тех, кто голосовал.Сейчас уже можно сказать, что на выборы пришел каждый второй. Это неплохо. А когда смотришь на результаты, становится понятно, что на выборы пошли те, кого максимально достали за предыдущие годы правления.Ничем иным такую оглушительную оплеуху партии власти я объяснить не могу. Реально, на выборы пошли те, кто ранее выписал билет до Испании Петру Порошенко. А кого все почти устраивало, остались дома, либо, как вариант, были на заработках в Европах. Вполне возможен и такой вариант, кстати.Прямо «Россия наоборот» эта Украина получается.Но само по себе то, что отдельно взятый народ проголосовал против партии власти и выбрал другую (мы пока не говорим, насколько она хороша или плоха), – это достижение.Мы, конечно, посмотрим, как у нас дело будет обстоять в 2021 году, и как «партия тех и этих», в смысле, «Единая Россия», принявшая в свое царствование столько мудрых и полезных законов для российского народа, будет что-то обещать… Интересно заранее.Но да ладно, Россия не Украина и наоборот, у нас главное – стабильность, у них – поиск вариантов. А пока мы блаженствуем в стабильности, а соседи ищут эти самые варианты, верхушки что у нас, что у них продолжают жрать в три горла.Постоянство – признак мастерства.Что показали выборы на Украине?В первую очередь они показали то, что реально выбор делал народ. Народ, который реально наелся некоторыми вещами типа «Украина понад усе» и прочими криками, народ, который хочет чего-то еще.А чего не хочет украинский электорат?Украинцы в первую очередь выразили полное недоверие тем, кто сегодня правит Украиной.В первую очередь это банда, именуемая "Украинской стратегией Гройсмана", которая так хорошо поработала, что электорат сказал «Банду гэть!» не только самому Гройсману, но и его министрам. Лилия Гриневич, Александр Саенко, Евгений Нищук, Павел Петренко пролетели мимо трибуны в Раде как… Ну просто пролетели.Более того, бывшие от «Партии регионов», нынешние оппозиционеры из «Оппозиционного блока» тоже не у дел.Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Виталий Хомутынник, Евгений Геллер, Михаил Добкин, Татьяна Бахтеева, Татьяна Фарион, Геннадий Москаль…«Допа» и «Гепа» — ну совсем уже показательно Харьков отвернулся от, казалось бы, «своих в доску». Харьковчане поняли, что доска иной раз бывает и такая… гробовая.Национализм и все, что с ним связано, тоже надоело. Нет, не буду спорить, все эти крики молодых да глупых, факельные шествия, митинги – это все здорово. Это может быть даже красиво. Это заводит молодежь и толкает на… Толкает куда-то, короче.Вот чтобы работать с молодежью было удобнее и не отвлекало нацдеятелей на всякие мелочи типа законотворчества, новая Рада обойдется без представителей правых сил.Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Руслан Кошулинский, Богдан Бенюк, Татьяна Чорновил.Честно, не ожидал. Ну как это так, основа мракобесия, простите, нацдостоинства – и вдоль Крещатика… С поникшим черно-красным флагом…А за ними следом пойдут радикалы.Олег Ляшко, Андрей Лозовой, Алена Кошелева, Денис Силантьев, Дмитрий Линько, Виктор Вовк, Сергей Скуратовский…Господи, Ляшко не будет в Раде!!! Еврогомоинтеграция, на патриотических радикальных дрожжах замешенная, – и не будет! Радикалы тоже уходят…Кстати, и не только они. На Западе с треском проиграли отстаивающие венгерские интересы братья Балога. С мандатом остался один, Виктор. Два (Павел и Иван) тоже все…Кстати, к ним же можно отнести таких «новых украинских», как Михаил Саакашвили и Давид Сакварелидзе. Их «Новый рух» рухнул, похоронив под собой амбиции этих «украинцев».Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Андрей Садовый, Оксана Сыроед, Олег Березюк, Юрий Береза, Надия Савченко, ее сестра Вера Савченко, Игорь Луценко…Прямо хочется всплакнуть со словами: «Ну куда же вы? Как же без вас?»А ведь вопрос не ради хохмы. Действительно, как? Совершенно серьезно, ведь стоит только вдуматься в смысл фразы «СОВСЕМ ДРУГАЯ РАДА Украины» – и начинаешь поневоле чесать в затылке.А какая она?А вот не знаю.То, что не стоит ожидать разворота с объятиями, – это факт. Не будет его, потому что его просто пока не будет. К сожалению. Будут присматриваться, возможно, торговаться, но если и начнутся какие-то кардинальные сдвиги в сторону потепления отношений – не сегодня и не кардинальные.То, что Зеленскому дали то, о чем он мечтать не мог, свершилось. Ему дали полный карт-бланш. И дал его украинский народ.Вот тут, конечно, можно и поздравить народ. Это он себе наголосовал, а что – увидим.Вообще, господин президент Зеленский при определенных раскладах может заполучить и конституционное большинство. То есть стать и хозяином Рады.Для этого надо будет сделать совсем уж простые вещи: либо сагитировать под свои знамена самовыдвиженцев, либо договориться с тем же Вакарчуком («Голос»). Да и старая змея Юлия Владимировна с «Батькивщиной» пойдет на коалицию. И второй раз звать не надо будет.Так что соорудить конституционное большинство из 300 голосов – это будет весьма несложно для Зеленского.А вот тогда… А что тогда? А все тогда. Можно будет даже конституцию поменять совершенно спокойно. В какую-то, скажем так, более выгодную сторону.Сейчас у Верховной Рады полномочия настолько широкие, что молодой и активный президент типа Зеленского может и захотеть что-то подрезать. Как это в Турции, например, Эрдоган сделал. Чего за примерами далеко ходить, правда?А можно и не лишать Раду полномочий. Но для этого надо быть сильно уверенным в своих депутатах. А вот это, с моей колоколенки, сомнительное дело.Все, кому не плевать в сторону Украины (а таких у нас все еще достаточно) помнят, как создавалась партия «Слуга народа». А создавалась она «на коленке», в крайне сжатые сроки, кандидатов по одномандатным округам было сложно найти, потому и брали тех, кто хоть как-то соответствовал, и, главное, был готов идти на выборы.Вот это весьма такой себе нюанс, понятно. Эффективность законотворцев-«слуг» лично для меня выглядит весьма сомнительно. Но – это уже решено как бы, остается только посмотреть, насколько я ошибаюсь.Верховная Рада Украины обладает весьма крутыми полномочиями. В ее компетенции утверждение премьера и выдвинутых им министров, утверждение силовых министров и министра иностранных дел, кандидатуры которых предлагает президент. В ведении Рады роспуск правительства, назначение и отставка главы СБУ, генпрокурора, главы Нацбанка, уполномоченного по правам человека, главы Антимонопольного комитета, главы Фонда госимущества и много кого рангом пониже.К новому составу Рады придется присматриваться, и присматриваться внимательно. От этого зависит многое, и если мы понимали, чего можно ждать от старого состава, то вот в новом какие нам будут уготованы сюрпризы, пока сказать не берусь.Вполне возможно, что на политическую сцену Украины выйдут такие личности, посмотрев на которых мы еще по Ляшко и Фарион завздыхаем. Вполне, если что, возможен и такой расклад. Надо быть внутренне готовым к такому парад-алле.Совершенно уверен в том, что никаких по первому времени поползновений в сторону России не будет. По нескольким причинам.И главная – Медведчук в качестве посредника с Путиным. Да, он нардеп, он в Раде, наш президент фактически дал понять, что Медведчук «имеет доступ» в Кремль. Визит его и Бойко перед выборами был очень показателен, но…Но 13% за хорошие отношения с Россией – это, наверное, максимум, что можно выжать из украинского электората. Справедливо, кстати. Мы проиграли войну за умы украинцев давно, и пока неясно даже, можно ли что-то сделать в этом направлении.А по факту, Путин демонстрирует свою благожелательность в отношении Медведчука (почему, собственно, нет, если тот смотрит в сторону нормального союза с Россией) и весьма так холодно относится к Зеленскому.И здесь президенту Украины негде маневрировать. Идти на поклон – пришибут свои и те, кто пока свои. «Слуги». Признание Донбасса? Федерализация? Признание все-таки русского языка вторым? Все из той же пачки. Если и можно что-то будет сделать, то весьма нескоро.Так что пока президент Зеленский хоть и сформировал «свою» Раду, время покажет, насколько она реально «своя». А пока Зеленский чем-то схож с российским императором Павлом Первым. Тот тоже думал, что у него есть армия, тайная полиция, гвардия. А оно вон как вышло… Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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