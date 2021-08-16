Банановая республика • 165 • Украина

Юлия Мендель решила предостеречь украинцев от необдуманных поступков



Определённая часть украинского социума, к которой относится и бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, верит в то, что Украину ждет светлое будущее. Эти люди считают, что Украина должна следовать выбранному ранее курсу, который непременно приведет ее к процветанию. И как это ни удивительно звучит, они выступают против любых протестов, настаивая на том, что избыточная активность граждан превращает страну в «банановую республику».



«Верим ли мы, что нам нужна еще одна революция, чтобы построить сильную и успешную Украину? Верим ли мы, что толпа молодых, радикально настроенных парней под патриотичными лозунгами может что-то изменить во власти? И верим ли мы, что на кровавых призывах можно построить государство, в которой каждому из нас захочется жить?» – написала Мендель, анонсируя свое выступление в программе «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина».



Разумеется, данная риторика Юлии Мендель вызвана в первую очередь активностью националистов, которые вновь пытаются зажечь уличные протесты, и рвутся к Офису президента. Видя в происходящих событиях угрозу «стабильности», Мендель, как настоящая патриотка своей страны, решила направить общественное мнение в нужное русло и уберечь массы от участия в протестах, которые превратят Украину в банановую республику. Судя по всему, Мендель опоздала больше чем на 7 лет, и страшные метаморфозы все же постигли Украину.



Удивительное благоразумие. В 2014 году Мендель и ей подобные считали, что стране нужна еще одна революция и что толпа молодых радикально настроенных парней под патриотичными лозунгами может что-то изменить во власти. И именно в то время, на кровавых призывах было построено то государство, которое сейчас так рьяно защищает Мендель. Государство, которое уже давно превратилось в банановую республику – страну с уничтоженной экономикой, втянутую в бессмысленную войну.



В любом случае, благоразумие Мендель и ей подобных очень показательно. По факту, обозначая методы, благодаря которым на Украине воцарилась действующая власть, как неприемлемые, она указывает на то, что Майдан, по своей сути, не был никакой «революцией достоинства», а представлял собой банальную смену власти. Один политический клан сменил другой, пусть и насильственным методом, и теперь делает все для того, чтобы в стране больше никогда не повторилось подобное.



Разумеется, я не верю в то, что украинские националисты в ближайшее время смогут аккумулировать ресурсы, необходимые для свержения Зеленского, который время от времени, невзирая на чины и заслуги, сажает их «побратимов» в тесные и душные камеры. Но массовые выступления на улицах столицы все же не идут на пользу действующей власти. Некрасивая картинка, транслируемая целым рядом СМИ, показывает, что украинский социум весьма нестабилен и, самое страшное, не един в своих идеологических предпочтениях.



И именно в такие моменты, моменты, связанные с неизбежными репутационными потерями, официальный Киев бросает в бой таких уникальных индивидуумов, как Юлия Мендель. Индивидуумов, которые совершенно искренне рассказывают про перспективы Украины как государства, и указывают на некую опасность, которая может откинуть страну на много лет назад, и превратить ее в банановую республику. Наверное, все, кто слушает Мендель, должны в этот момент задуматься и прийти к выводу, что сложившаяся в стране «стабильность», куда лучше тех потрясений, которые могут принести Украине очередной Майдан. Вот только нет никакой стабильности, и новая Украина, Украина Порошенко-Зеленского, по факту и есть та самая банановая республика, жить в которой так бы не хотела цивилизованная Мендель.



В современном языке термином «банановая республика» характеризуются страны с неразвитой экономикой, большим процентом бедного населения, со значительным неравенством распределения национального продукта и с повальной коррумпированностью продажного чиновничества. Не возникает никаких ассоциаций? Если нет, то ответьте на довольно простой вопрос: «Каким из указанных характеристик не соответствует современная Украина?»



Вот и я о том же...



Мендель, как, в принципе, и прочим украинским пропагандистам «последнего призыва», наверное, не стоит забывать, что все критикуемые ею методы в итоге и стали тем фундаментом, на котором построена действующая власть. Власть преступная, власть кровавая. И если в данной ситуации и осуждать «молодых, радикально настроенных парней», которые по привычке, в любой непонятной им ситуации, идут штурмовать Офис президента, то делать это нужно с отсылкой на 2013 год, когда именно таким образом на Украине насаждалась демократия. Ну и, конечно, стоит признать, что именно в этот период и, без того довольно нестабильная, Украина превратилась в откровенную банановую республику, которую некоторые украинцы ошибочно считают «сильным и успешным» государством.

Юлия Мендель решила предостеречь украинцев от необдуманных поступковОпределённая часть украинского социума, к которой относится и бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, верит в то, что Украину ждет светлое будущее. Эти люди считают, что Украина должна следовать выбранному ранее курсу, который непременно приведет ее к процветанию. И как это ни удивительно звучит, они выступают против любых протестов, настаивая на том, что избыточная активность граждан превращает страну в «банановую республику».«Верим ли мы, что нам нужна еще одна революция, чтобы построить сильную и успешную Украину? Верим ли мы, что толпа молодых, радикально настроенных парней под патриотичными лозунгами может что-то изменить во власти? И верим ли мы, что на кровавых призывах можно построить государство, в которой каждому из нас захочется жить?» – написала Мендель, анонсируя свое выступление в программе «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина».Разумеется, данная риторика Юлии Мендель вызвана в первую очередь активностью националистов, которые вновь пытаются зажечь уличные протесты, и рвутся к Офису президента. Видя в происходящих событиях угрозу «стабильности», Мендель, как настоящая патриотка своей страны, решила направить общественное мнение в нужное русло и уберечь массы от участия в протестах, которые превратят Украину в банановую республику. Судя по всему, Мендель опоздала больше чем на 7 лет, и страшные метаморфозы все же постигли Украину.Удивительное благоразумие. В 2014 году Мендель и ей подобные считали, что стране нужна еще одна революция и что толпа молодых радикально настроенных парней под патриотичными лозунгами может что-то изменить во власти. И именно в то время, на кровавых призывах было построено то государство, которое сейчас так рьяно защищает Мендель. Государство, которое уже давно превратилось в банановую республику – страну с уничтоженной экономикой, втянутую в бессмысленную войну.В любом случае, благоразумие Мендель и ей подобных очень показательно. По факту, обозначая методы, благодаря которым на Украине воцарилась действующая власть, как неприемлемые, она указывает на то, что Майдан, по своей сути, не был никакой «революцией достоинства», а представлял собой банальную смену власти. Один политический клан сменил другой, пусть и насильственным методом, и теперь делает все для того, чтобы в стране больше никогда не повторилось подобное.Разумеется, я не верю в то, что украинские националисты в ближайшее время смогут аккумулировать ресурсы, необходимые для свержения Зеленского, который время от времени, невзирая на чины и заслуги, сажает их «побратимов» в тесные и душные камеры. Но массовые выступления на улицах столицы все же не идут на пользу действующей власти. Некрасивая картинка, транслируемая целым рядом СМИ, показывает, что украинский социум весьма нестабилен и, самое страшное, не един в своих идеологических предпочтениях.И именно в такие моменты, моменты, связанные с неизбежными репутационными потерями, официальный Киев бросает в бой таких уникальных индивидуумов, как Юлия Мендель. Индивидуумов, которые совершенно искренне рассказывают про перспективы Украины как государства, и указывают на некую опасность, которая может откинуть страну на много лет назад, и превратить ее в банановую республику. Наверное, все, кто слушает Мендель, должны в этот момент задуматься и прийти к выводу, что сложившаяся в стране «стабильность», куда лучше тех потрясений, которые могут принести Украине очередной Майдан. Вот только нет никакой стабильности, и новая Украина, Украина Порошенко-Зеленского, по факту и есть та самая банановая республика, жить в которой так бы не хотела цивилизованная Мендель.В современном языке термином «банановая республика» характеризуются страны с неразвитой экономикой, большим процентом бедного населения, со значительным неравенством распределения национального продукта и с повальной коррумпированностью продажного чиновничества. Не возникает никаких ассоциаций? Если нет, то ответьте на довольно простой вопрос: «Каким из указанных характеристик не соответствует современная Украина?»Вот и я о том же...Мендель, как, в принципе, и прочим украинским пропагандистам «последнего призыва», наверное, не стоит забывать, что все критикуемые ею методы в итоге и стали тем фундаментом, на котором построена действующая власть. Власть преступная, власть кровавая. И если в данной ситуации и осуждать «молодых, радикально настроенных парней», которые по привычке, в любой непонятной им ситуации, идут штурмовать Офис президента, то делать это нужно с отсылкой на 2013 год, когда именно таким образом на Украине насаждалась демократия. Ну и, конечно, стоит признать, что именно в этот период и, без того довольно нестабильная, Украина превратилась в откровенную банановую республику, которую некоторые украинцы ошибочно считают «сильным и успешным» государством. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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