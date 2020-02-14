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«Банальный разговор»: что стоит за историческим диалогом Леха Валенсы и Билла Клинтона об «опасности» России

14 февраля 2020, 04:24  •  69 • Украина
Бывший польский президент Лех Валенса опубликовал в Facebook содержание своего разговора с президентом США Биллом Клинтоном, который состоялся в 1993 году. Во время диалога Валенса и Клинтон обсуждали совместные действия в отношении России после развала СССР. Бывший польский лидер заявлял, что Варшава боится России и опасается «агрессии» против Украины и Польши. Эксперты отмечают, что подобные публикации подчёркивают историческую преемственность курса Варшавы на антироссийскую политику.
 
Президент США Билл Клинтон и Лех Валенса Reuters
 

Бывший президент Польши, а ныне лидер независимого профсоюза «Солидарность» Лех Валенса обнародовал содержание разговора с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, который состоялся в 1993 году и касался отношения Варшавы и Вашингтона к России. 

Бывший польский президент обсуждал с Клинтоном совместные шаги, направленные на сдерживание Москвы после распада СССР. 

«После десятилетий советского господства мы все боимся России. Если Россия снова примет агрессивную внешнюю политику, эта агрессия будет направлена против Украины и Польши. Нам нужна Америка, чтобы это предотвратить», — говорил Валенса.

После этого он обратился к Клинтону с просьбой помочь Варшаве «американскими мускулами», одновременно предлагая Вашингтону поддержать политические и экономические реформы в новой России. 

«Наша цель должна состоять в том, чтобы создать Россию, которая не будет ни слишком бедной, ни слишком богатой, потому что очень бедная Россия и очень богатая Россия наиболее опасна», — подчёркивал Валенса. 

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с RT заявил, что содержание данной беседы не является сенсацией, а лишь демонстрирует историческую преемственность различных польских правительств в своём отношении к России. 

«Это банальный разговор, поскольку Польша всегда демонстрировала, что она живёт в страхе перед Россией. Кроме того, в то время у Варшавы было опасение, что Москва наладит отношения с Западом. Польша сама была озабочена тем, чтобы совершить транзит и интеграцию в западное сообщество, но без России. Варшава тогда делала всё, чтобы ухудшить отношения Москвы и США, подорвать реализацию той внешней политики, которую вело российское руководство. И польским политикам это во многом удалось», — отметил эксперт.

В свою очередь, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв считает, что, опубликовав данный разговор, Валенса защищает себя от нападок со стороны политиков правящей партии.  

«Правящая партия обвиняет его в том, что он якобы являлся агентом КГБ. Валенса же демонстрирует, что он польский патриот, который всегда отстаивал интересы Польши, думал о том, как «уменьшить» российскую угрозу», — пояснил политолог в интервью RT. 

Противоречивая позиция  

 

Стоит отметить, что разговор с Биллом Клинтоном Лех Валенса обнародовал буквально через несколько дней после того, как дал развёрнутое интервью российскому изданию «Собеседник», в котором многие его высказывания можно расценить как пророссийские.

  • Лех Валенса
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

Так, Валенса раскритиковал позицию польских властей, согласно которой Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны. 

«Это всё равно как если бы я стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Да и если мы всё рассчитаем мудро, то будет один к одному. Надо идти вперёд, это важно», — заявил Валенса. 

Он призвал Россию и Польшу вести диалог, потому что «когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения». 

«Но и сейчас эти отношения можно сделать хорошими. У наших стран они и должны быть такими. Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — добавил бывший польский президент. 

Это не единственный случай, когда Валенса подверг критике действия властей Польши и правящей партии «Право и справедливость» по отношению к Москве. 

В августе 2019 года он заявил, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. 

«Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения», — заявил политик в интервью изданию Rzeczpospolita, добавив, что при наличии возражений надо разговаривать с другой стороной, а не изолировать её.  

По словам Олега Неменского, Валенса является последовательным критиком нынешней власти Польши, а отношения с Россией — это один из центральных вопросов, в котором экс-президент расходится с нынешней правящей партией.  

«Валенса всегда высказывался за нормализацию отношений с Россией, выступал за налаживание экономических связей между странами, но одновременно всегда предупреждал Запад об «опасности» со стороны Москвы. Сейчас, когда польско-российские отношения заморожены, Валенса выступает как активный критик нынешней польской власти, с которой у него достаточно плохие отношения. В данном случае Россия — удобная тема, с помощью которой он может критиковать правящую партию «Право и справедливость», — пояснил политолог.  

В фарватере США

 

По словам аналитиков, как в начале 1990-х годов, так и сейчас Польша последовательно проводит курс на сближение с США, особенно в военно-политическом плане. Так, 31 января 2020 года Варшава подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35. Стоимость сделки составляет около $4,6 млрд. 

  • Митинг в Варшаве
  • Reuters
  • © Agencja Gazeta / Adam Stepien

Контракт на приобретение F-35 не первая крупная закупка Варшавой американского оружия. В 2018 году Польша заключила с США сделку на поставку ЗРК Patriot на сумму $4,75 млрд.

Помимо закупок американского оружия Польша постоянно демонстрирует Соединённым Штатам свою заинтересованность в расширении американского военного контингента, размещённого на её территории. Польские политики даже выражали готовность выделить из бюджета страны $2 млрд на строительство постоянной американской базы, однако этот план так и не был реализован. 

Почему Москва не ставит Украину на место

Вместо строительства базы в конце сентября 2019 года президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи на полях 4-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подписали декларацию, предусматривающую увеличение контингента войск США в Польше. Согласно документу, к 4,5 тыс. американских военнослужащих, уже размещённых в Польше на ротационной основе, присоединятся ещё 1 тыс. военных. 

После встречи с Трампом и подписания декларации Дуда заявил, что такие действия являются «адекватной реакцией» на российскую политику. 

Как считает Вадим Тухачёв, антироссийским фобиям Варшавы много сотен лет, а в конце ХХ века они возродились и заново напомнили о себе после краха социализма. 

«Безусловно, историческая преемственность в стремлении осуществлять антироссийскую политику из-за спины США у польских властей есть. Может лишь различаться степень плохого отношения к России», — подчеркнул эксперт. 

И в ближайшие десятилетия этот курс не изменится, считает Трухачёв.

«Россия в той или иной степени будет существовать как экзистенциальный враг. Изменения могут быть в том случае, если Россия всерьёз отнесётся к Польше, пропишет её в концепции внешней политики как страну, которая постоянно вредит Москве и которая способна в дальнейшем причинить определённый вред. Польская элита взяла курс на то, чтобы сводить счёты с Россией, делая оговорку, что она готова к диалогу», — заключил политолог.  

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