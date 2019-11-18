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Банальная проблема стала остросоциальной: Почему в Италии растёт число приютов для мужчин в разводе
18 ноября 2019, 23:24 • 31 • Политика
В Италии начали открывать приюты для разведённых мужчин. Из-за особенностей бракоразводного процесса мужчины в большинстве случаев оказываются без жилья и средств к существованию.
Приюты для разведённых мужчин начали открываться в Италии. Они уже появились в Сассари, на Сардинии, в Римини и в Болонье, так как банальная, казалось бы, проблема превратилась в остросоциальную и приобрела государственные масштабы.
Дело в том, что получить развод в Италии очень непросто. Обычно на мужчину ложится выплата алиментов не только на детей, но и на супругу. В итоге ежемесячная выплата составляет в среднем порядка 1500 евро - практически неподъёмная сумма для большинства работающих граждан Италии.
Но и это ещё не всё. Жилье также достается жене и детям. В итоге мужчина оказывается не только без средств к существованию, но ещё и без крыши над головой. Из-за этого многие вынуждены скитаться по друзьям или ночевать в машинах.
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