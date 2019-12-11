Бан как новая форма депутатского общения

Об этом в соцсети поделился с подписчиками председатель РО Объединения потребителей России в Красноярском крае Игорь Болбат. Обратившись на своей странице в Facebook к красноярским депутатам Госдумы – Виктору Зубареву, Петру Пимашкову и Юрию Швыткину – с просьбой выразить свое отношение к бесплатному питанию для младших школьников, общественник с удивлением обнаружил, что аккаунт зампредседателя комитета Госдумы по обороне стал для него недоступным.

- Я обратился к Швыткину публично, ссылка на его аккаунт была активна сутки. На следующий день она перестала быть активной. Швыткина в ФБ я не нашел и подумал, что он удалил аккаунт. Позже, зайдя в сеть с другого устройства, я опять его увидел. И только тогда до меня дошло, что депутат меня, просто, забанил. Кстати, это было за два месяца до выступления Президента Владимира Путина по поводу необходимости бесплатного питания школьников, - добавил Игорь Болбат.

Об отношении к заданной теме депутатов Виктора Зубарева и Петра Пимашкова пока ничего не известно. Об ограничении доступа к их аккаунтам в соцсетях – тоже.

«Наша Версия-Сибирь»

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