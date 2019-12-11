Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Приключение чемезовских в Италии
"Никаких сомнений": Сенатор объяснил, почему Меркель назвала Путина по...
Семи авиакомпаниям Молдовы запретили летать в ЕС
"Дурних нема": Адвокаты отказывают Киеву в защите на трибунале по керч...
Главная / Аналитика

Бан как новая форма депутатского общения

11 декабря 2019, 20:39  •  60 • Аналитика
Об этом в соцсети поделился с подписчиками председатель РО Объединения потребителей России в Красноярском крае Игорь Болбат. Обратившись на своей странице в Facebook к красноярским депутатам Госдумы – Виктору Зубареву, Петру Пимашкову и Юрию Швыткину – с просьбой выразить свое отношение к бесплатному питанию для младших школьников, общественник с удивлением обнаружил, что аккаунт зампредседателя комитета Госдумы по обороне стал для него недоступным.
- Я обратился к Швыткину публично, ссылка на его аккаунт была активна сутки. На следующий день она перестала быть активной. Швыткина в ФБ я не нашел и подумал, что он удалил аккаунт. Позже, зайдя в сеть с другого устройства, я опять его увидел. И только тогда до меня дошло, что депутат меня, просто, забанил. Кстати, это было за два месяца до выступления Президента Владимира Путина по поводу необходимости бесплатного питания школьников, - добавил Игорь Болбат.
Об отношении к заданной теме депутатов Виктора Зубарева и Петра Пимашкова пока ничего не известно. Об ограничении доступа к их аккаунтам в соцсетях – тоже.
«Наша Версия-Сибирь»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
11 декабря 2019, 14:09
Очередной промах
11 декабря 2019, 07:39
Нищий и миллиардер должны платить налоги по одинаковой ставке. Так решила Дума
11 декабря 2019, 14:09
Хорошо устроился
11 декабря 2019, 07:39
474 болгарских километра. Сварной шов газовой трубы не простой, а золотой
10 декабря 2019, 18:39
Третий плюс ОПЕК. Зачем России газовый конденсат?
10 декабря 2019, 21:54
Всё и так работает
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-...
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Пари...
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журн...
11 декабря 2019, 01:09
"Его превосходительство": Журналистов заинтересовали таблички с именами лид...
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2019, 03:54
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
09 декабря 2019, 00:24
Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благодарить Москву
10 декабря 2019, 08:54
Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским
09 декабря 2019, 00:24
"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил "диагноз" Киеву, не дав шанса
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего
08 декабря 2019, 14:24
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.