Балтию захватывать не будут: Польские СМИ заявили о начале войны с Россией

Авторы польского Sieci ("Сети") продолжают гнуть "антироссийскую" линию, пытаясь выставить русских главными агрессорами и основным источником опасности для Европы. Издание представило несколько сценариев нападения России на западные страны. Они были написаны американскими экспертами на основе некоего анализа учений российских военных, а также на основе собственной богатой фантазии.

Предполагается, в частности, что коварные русские не будут надолго задерживаться на Балтике. Нанеся удар по Таллину, Россия направит свои танковые части дальше на Запад. Специалисты "Нью Дженерейшн ворфэр" уверены: именно танки станут основной ударной силой российских вооружённых сил. Об этом им говорит, например, то, что в 1-й гвардейской танковой армии насчитывается от 550 до 800 танков, и они постоянно модернизируются и обновляются.

В "Нью Дженерейшн ворфэр" указали на слабые места Европы в возможном конфликте. Прежде всего НАТО, уверены эксперты, никак не защитит европейцев: никакого восточного фланга у альянса нет. Специалисты предупреждают, что в войну наверняка будут втянуты страны, не входящие в блок - Финляндия, Швеция и другие. Именно от действий этих двух государств будет зависеть судьба Балтии, пишет издание.

Авторы статьи также высказывают тревогу за Латвию, которая, являясь слабым звеном в обороне против России, до сих пор не разместила на своей территории американские базы. Кто, мол, будет защищать страны Балтии, если не американцы?

Кроме того, сами прибалты должны всерьёз задуматься о русской угрозе, советуют страгети из "Нью Дженерейшн ворфэр" и журналисты Sieci. Ведь в армиях Литвы, Латвии и Эстонии в целом всего 22 тысячи солдат, которые едва ли смогут защитить эти страны от "агрессора".